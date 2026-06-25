Ecuador completa la hazaña ante Alemania y consigue el pase a 16vos

Publicado por Emmanuel Alejandro RondónAFP 25 de junio, 2026

Ecuador estaba contra la espada y la pared. Necesitaba – obligatoriamente – triunfar ante Alemania para no quedarse afuera en fase de grupos. Las críticas tras el empate contra Curazao y la derrota contra Costa de Marfil retumbaron internamente en la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece. Sin embargo, el fútbol está acostumbrado a desarrollar milagros. Alemania se puso en ventaja al minuto dos, tras una clara infracción no detectada ni por la árbitra principal ni por el VAR. A pesar del golpe a la moral y la injusticia, Ecuador no bajó los brazos. Rápidamente empató por medio de un inspirado Angulo y, a falta de trece minutos y monedas para el final, tras un partido trabado, intenso y polémico, Gonzalo Plata madrugó a la leyenda Manuel Neur; estampando el 2-1 definitivo y poniendo al seleccionado tricolor en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Fue un grito de liberación de los más de 50.000 ecuatorianos que fueron mayoría en el MetLife Stadium. En un córner al primer palo peinado por Kevin Rodríguez, Plata acertó a meter el pie cuando Manuel Neuer iba a embolsar la pelota y el estadio de las afueras de Nueva York estalló de júbilo.

La Tricolor, al grito de "¡Sí se puede!" desde las gradas, aguantó las últimas embestidas germanas hasta que la árbitra estadounidense Tori Penso pitó el final del encuentro.

Con el silbatazo, los ecuatorianos dieron rienda suelta a sus emociones tras unos últimos días llenos de presión. Los jugadores se abrazaban unos a otros emocionados, mientras que el criticado Sebastián Beccacece corrió y se subió a la grada a festejarlo con la familia.

En el otro partido del Grupo E, Costa de Marfil le ganó 2-0 a Curazao y clasificó como segunda, igualada a puntos con Alemania, que ya tenía asegurado el primer puesto desde que derrotó a los africanos en la jornada anterior.

Con información de AFP