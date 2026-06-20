Un heroico Paraguay se sobrepone a expulsión de Almirón y sigue vivo en el Mundial; Brasil golea con facilidad a Haití

Publicado por Emmanuel Alejandro RondónAFP 20 de junio, 2026

Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón justo antes de la pausa, logró una victoria épica por 1-0 ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un mal debut frente a Estados Unidos.

Un solitario gol de larga distancia de Matías Galarza a los dos minutos bastó para que los hombres dirigidos por Gustavo Alfaro se llevaran una victoria que, además de darles aire en un grupo dificilísimo, sirvió para mandar a casa a una decepcionante Turquía, que cayó en la primera fecha contra Australia y ya no tiene chances de pasar de ronda.

Este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure el primer lugar del Grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, en clasificarse para dieciseisavos tras vencer 2-0 a la propia Australia.

Un partido polémico y de arbitraje cuestionable

El encuentro en Santa Clara, cerca de San Francisco, estuvo sin dudas marcado por la expulsión de Almirón, que se convirtió en la primera víctima de la llamada "Ley Vinícius", que prohíbe que los jugadores se lleven las manos en la boca cuando se encaren o discuten con un rival.

El volante paraguayo, que estaba teniendo una primera mitad complicada y que milita en el Atlanta United de la MLS, justamente se equivocó al hablarle por un segundo al defensor Muldur tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido. El turco, rápidamente, se percató de lo que hizo Almirón y fue de inmediato con el principal a denunciar lo ocurrido. Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton, muy criticado por su manejo del encuentro, le mostró la tarjeta roja a Almirón al aplicarle la nueva regla.

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinicius en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

Sin embargo, al menos en esta ocasión, no se comprobó ningún insulto racista de Almirón contra Muldur, quien pareció haberse aprovechado de la regla para sacar ventaja deportiva, lo que elevó rápidamente las críticas contra la FIFA y el principal, que también aplicó de manera constante nuevas reglas contra el seleccionado guaraní: como los segundos en el saque de arco, laterales e, incluso, dejó por momentos a Paraguay con nueve hombres por acusar problemas físicos, impidiendo que Diego Gómez volviera al campo a pesar de sufrir una lesión en la rodilla.

Tras la expulsión de Almirón, el partido se convirtió en un ejercicio de supervivencia para Paraguay, asediada toda la segunda parte por una Turquía carente de creatividad, valentía y puntería. A pesar del trámite complicado, el equipo de Alfaro mantuvo la compostura, hizo caso omiso al tema arbitral, y se vio recompensado el esfuerzo con un triunfo vital para seguir con aspiraciones.

Fue un gran partido defensivo del conjunto guaraní, que en esta ocasión, a diferencia del debut, sí vio como varios de sus principales defensores y mediocampista -Gustavo Gómez, Alderete, Cáceres, Alonso, Cubas, Galarza y Diego Gómez- llegaban a tiempo a todos los cruces y duelos individuales contra los futbolistas turcos.

El más destacado en la ofensiva paraguaya fue Julio Enciso, la joya, quien participó en el gran gol de Galarza en el primer tiempo y, además, lideró varios contragolpes paraguayos que pudieron significar el 2-0.

En Turquía, uno de los pocos que mostró rebeldía fue Yildiz, quien al final se vio agotado por los constantes duelos con la defensa paraguaya, finalmente impoluta en un partido épico y lleno de polémicas.

Brasil golea con facilidad a Haití

Tras la decepción del empate a un gol contra Marruecos en su estreno en el Mundial 2026, Brasil logró el viernes un triunfo balsámico por 3-0 ante Haití, en una jornada en la que Estados Unidos se sumó a México en los dieciseisavos de final.

El primer triunfo de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo no pasará a la historia por el juego desplegado por su equipo, pero lo importante era una victoria que acerca a la Verdeamarela a los cruces eliminatorios.

La nota negativa del partido fue la lesión de Raphinha. El delantero del Barcelona se sentó en el césped antes del final de la primera parte, tocándose la parte posterior del muslo derecho y tuvo que ser sustituido por Rayan.

El azulgrana ha sufrido esta última temporada varios problemas musculares que le hicieron perderse muchos partidos.

Raphinha lesionado

A finales de marzo, también con Brasil, sufrió el último percance, que le apartó de las canchas algo más de un mes.

El partido para entonces ya estaba encarrilado con el doblete del delantero Matheus Cunha (23' y 36'), del Manchester United, una de las novedades en el once titular, y sentenció Vinicius en la última acción de la primera etapa (45+3').

En el Grupo C, Brasil y Marruecos lideran con 4 puntos, luego del triunfo africano por 1-0 ante Escocia, que es tercero con 3 unidades.

Los Leones del Atlas contaron con su capitán, Achraf Hakimi, el jugador del PSG que unas horas antes tuvo la confirmación de que será juzgado en Francia por un caso de violación que el futbolista niega.

Con información de AFP