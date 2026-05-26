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Salvador Pérez hace historia y supera a Iván Rodríguez como el receptor hispano con más jonrones en la MLB

La hazaña ocurrió en el Kauffman Stadium durante el encuentro entre Kansas City y los New York Yankees. De acuerdo con MLB en Español, Pérez también igualó un récord del estadio y reforzó una trayectoria que lo acerca cada vez más a una eventual candidatura al Salón de la Fama.

Salvador Pérez durante un juego

Salvador Pérez durante un juegoNurPhoto via AFP

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

El venezolano Salvador Pérez volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas. El receptor de los Kansas City Royals conectó el jonrón 312 de su carrera y superó al puertorriqueño Iván Rodríguez como el receptor hispano con más cuadrangulares en la historia de la MLB.

La hazaña ocurrió en el Kauffman Stadium durante el encuentro entre Kansas City y los New York Yankees. De acuerdo con la MLB en Español, Pérez también igualó un récord del estadio y reforzó una trayectoria que lo acerca cada vez más a una eventual candidatura al Salón de la Fama.

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Ya Pérez había empatado la marca histórica de Rodríguez con su cuadrangular número 311. Este lunes, el venezolano quedó en solitario en la cima entre los receptores hispanos. 

La MLB destacó que Pérez alcanzó la cifra en menos temporadas que Rodríguez, miembro del Salón de la Fama y considerado uno de los mejores receptores defensivos de todos los tiempos.

Una carrera marcada por el éxito

A sus 36 años, Salvy continúa siendo una de las figuras emblemáticas de Kansas City. Campeón de la Serie Mundial en 2015 y Jugador Más Valioso de aquel Clásico de Otoño, el venezolano suma además múltiples selecciones al Juego de Estrellas y varios Bates de Plata y Guantes de Oro durante su carrera.

El nuevo récord consolida también el peso de Venezuela en la historia reciente del béisbol de las Grandes Ligas, en una época marcada por figuras como Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez.

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