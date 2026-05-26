Salvador Pérez hace historia y supera a Iván Rodríguez como el receptor hispano con más jonrones en la MLB
La hazaña ocurrió en el Kauffman Stadium durante el encuentro entre Kansas City y los New York Yankees. De acuerdo con MLB en Español, Pérez también igualó un récord del estadio y reforzó una trayectoria que lo acerca cada vez más a una eventual candidatura al Salón de la Fama.
El venezolano Salvador Pérez volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas. El receptor de los Kansas City Royals conectó el jonrón 312 de su carrera y superó al puertorriqueño Iván Rodríguez como el receptor hispano con más cuadrangulares en la historia de la MLB.
La hazaña ocurrió en el Kauffman Stadium durante el encuentro entre Kansas City y los New York Yankees. De acuerdo con la MLB en Español, Pérez también igualó un récord del estadio y reforzó una trayectoria que lo acerca cada vez más a una eventual candidatura al Salón de la Fama.
Deportes
La fuerza hispana en las Grandes Ligas: el Power Ranking de Bateadores 2026
Williams Perdomo
Ya Pérez había empatado la marca histórica de Rodríguez con su cuadrangular número 311. Este lunes, el venezolano quedó en solitario en la cima entre los receptores hispanos.
La MLB destacó que Pérez alcanzó la cifra en menos temporadas que Rodríguez, miembro del Salón de la Fama y considerado uno de los mejores receptores defensivos de todos los tiempos.
Una carrera marcada por el éxito
El nuevo récord consolida también el peso de Venezuela en la historia reciente del béisbol de las Grandes Ligas, en una época marcada por figuras como Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez.