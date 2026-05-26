Salvador Pérez hace historia y supera a Iván Rodríguez como el receptor hispano con más jonrones en la MLB

Publicado por Williams Perdomo 26 de mayo, 2026

El venezolano Salvador Pérez volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas. El receptor de los Kansas City Royals conectó el jonrón 312 de su carrera y superó al puertorriqueño Iván Rodríguez como el receptor hispano con más cuadrangulares en la historia de la MLB.

La hazaña ocurrió en el Kauffman Stadium durante el encuentro entre Kansas City y los New York Yankees. De acuerdo con la MLB en Español, Pérez también igualó un récord del estadio y reforzó una trayectoria que lo acerca cada vez más a una eventual candidatura al Salón de la Fama.

Ya Pérez había empatado la marca histórica de Rodríguez con su cuadrangular número 311. Este lunes, el venezolano quedó en solitario en la cima entre los receptores hispanos.

La MLB destacó que Pérez alcanzó la cifra en menos temporadas que Rodríguez, miembro del Salón de la Fama y considerado uno de los mejores receptores defensivos de todos los tiempos.