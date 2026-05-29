Los Spurs pasan por encima de los Thunder en la noche más agria de SGA

Publicado por Alejandro Baños 29 de mayo, 2026

Los Oklahoma City Thunder perdieron la primera oportunidad de sellar su boleto para las Finales de la NBA. Los San Antonio Spurs se impusieron con solvencia a los vigentes campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo (118-91) en el Frost Bank Center de Texas, dejando un marcador de 3-3 en el cómputo global de la Final de la Conferencia Oeste.

De este modo, los Spurs y los Thunder lucharán por avanzar a las Finales en el séptimo y definitivo juego.

San Antonio, consciente de que cualquier error les castigaría y podría suponer el fin de su participación en estos Playoffs, entró a la cancha con más ímpetu que su rival. Determinante fue el parcial de 20-0 que le endosó a los Thunder en el tercer cuarto, pasando de vencer por siete puntos a una diferencia de +27. En los últimos doce minutos, los Spurs mantuvieron el ritmo y no dejaron que la victoria se les escapase.

Gilgeous-Alexander, errático

Como no podía ser de otro modo, Victor Wembanyama volvió a ser el mejor. El francés, estrella de los Spurs, se resarció de su mala actuación en el quinto juego, registrando un doble-doble (28 puntos y 10 rebotes) y anotando cuatro triples. "Todavía no hemos conseguido nada", dijo un cauto Wemby al término del sexto enfrentamiento de la Final de la Conferencia Oeste. Stephon Castle dejó un buen balance anotador (17 puntos).

El técnico de San Antonio, Mitch Johnson, aplaudió la actitud de los jugadores y les animó de cara al séptimo juego -que se disputará en Oklahoma City el sábado-, donde les espera "un ambiente hostil".

Al otro lado de la pista, lo más reseñable fue la amarga noche que tuvo Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense tuvo su actuación más desacertada en estos Playoffs, con un pobre registro anotador (15 puntos). "Tenemos que ser mejores o la temporada ha terminado", señaló. Chet Holmgren aportó un doble-doble (10 puntos y 11 rebotes).