Nueva York y Nueva Jersey investigan a la FIFA: ¿qué pasa con la venta de entradas del Mundial 2026?

Carteles publicitarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un centro comercial de Nueva York AFP

Publicado por Diane Hernández 27 de mayo, 2026

Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron este miércoles la apertura de una investigación conjunta sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA para la Copa Mundial de 2026, en medio de crecientes cuestionamientos por los altos precios y posibles irregularidades en la asignación de asientos.

La investigación se centra especialmente en los boletos para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York, incluida la final del torneo prevista para el 19 de julio de 2026.

Las fiscales generales Letitia James, de Nueva York, y Jennifer Davenport, de Nueva Jersey, informaron en un comunicado que solicitaron información formal a la FIFA sobre la comercialización de las entradas, luego de reportes que apuntan a posibles prácticas engañosas hacia los consumidores.

"Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban", señalaron ambas funcionarias.

Según las autoridades, algunos aficionados habrían recibido localidades de una categoría inferior a la adquirida originalmente, quedando ubicados en sectores con peores condiciones de visibilidad o experiencia respecto a lo prometido durante el proceso de compra.

Las fiscales también sostuvieron que "las declaraciones públicas de la FIFA, así como la puesta a la venta de las entradas, podrían haber contribuido al aumento desmesurado de los precios".

Crece la presión sobre la FIFA

La polémica sobre los boletos ha acompañado gran parte de la preparación del Mundial 2026, el primero en la historia con 48 selecciones y organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Los elevados costos de las entradas han generado críticas tanto de aficionados como de organizaciones vinculadas al fútbol. La asociación Football Supporters Europe (FSE) acusó recientemente a la FIFA de "extorsión" y de cometer una "traición monumental" contra los seguidores del deporte debido a los precios y las condiciones de venta.

La presión institucional también ha aumentado en otros estados. A mediados de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, solicitó explicaciones a la FIFA por posibles "prácticas comerciales engañosas", apoyándose en una investigación publicada por el medio deportivo The Athletic.

Bonta invitó además a consumidores californianos que consideraran haber sido afectados a presentar denuncias formales ante las autoridades estatales.