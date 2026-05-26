Mundial 2026: el mapa de las sedes y el desgaste logístico, el rival a vencer

El logo oficial del Mundial 2026 exhibido en el Sofi Stadium de Iglewood (California) AFP .

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2026

"¡Corre, Forrest, corre!". Aquella mítica frase cinematográfica que le grita Robin Wright a Tom Hanks en Forrest Gump para que comenzase a recorrer millas sin parar ilustra a la perfección el reto de los combinados nacionales que acudirán en junio al mayor evento deportivo del planeta.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 pasará a la historia por ser la más grande en cuanto a participantes (48 combinados nacionales) y juegos (104). Además, por primera vez, contará con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay otro récord que está pasando desapercibido: será la edición con los desplazamientos más extenuantes de la historia del fútbol profesional.

Las distancias del Mundial 2026: miles de millas en juego

Para que los lectores se hagan una idea, solo en la fase de grupos, las selecciones tendrán que viajar un total combinado de alrededor de 60.000 millas, con una media de 1.250 millas por participante para jugar sus tres primeros duelos. Esta gigantesca cifra equivale a dar unas dos vueltas y media a la Tierra siguiendo la línea del ecuador.

Pero el reto aumenta para quienes aspiren al trofeo:

Rumbo a la final : para llegar al partido decisivo en el MetLife Stadium (NYNJ Stadium) el 19 de julio, se estima que los finalistas habrán recorrido entre 6.200 y 8.700 millas .

: para llegar al partido decisivo en el (NYNJ Stadium) el 19 de julio, se estima que los finalistas habrán recorrido entre . Dispersión geográfica : durante las primeras rondas (grupos, dieciseisavos y octavos), los juegos se repartirán en los tres países.

: durante las primeras rondas (grupos, dieciseisavos y octavos), los juegos se repartirán en los tres países. Concentración final: a partir de cuartos de final, México y Canadá salen de la ecuación, centralizando la competición en sedes como Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City, con las semifinales en Dallas y Atlanta.

Un equipo podría verse obligado a cruzar de la costa oeste al centro, regresar al Pacífico y terminar volando al Atlántico para la final, todo en un margen de pocos días.

Comparativa de distancias: de la comodidad de Qatar 2022 al gigantismo de Norteamérica

En ediciones anteriores, las distancias eran infinitamente menores. La extensión geográfica de este Mundial abarca seis millones de millas cuadradas, una escala que empequeñece los récords previos:

Qatar 2022 : 125 millas.

: 125 millas. Rusia 2018 : 1.500 millas.

: 1.500 millas. Brasil 2014: 3.200 millas.

Llama la atención el caso de Qatar 2022, donde el promedio de recorrido fue casi similar a la distancia entre Santa Bárbara y Los Ángeles. En 2026, los jugadores enfrentarán un escenario radicalmente opuesto.

Un desafío para la salud y el rendimiento físico de los futbolistas

Semejantes desplazamientos pueden condicionar el rendimiento deportivo y ser nocivos para la salud de los futbolistas debido a dos factores críticos que los departamentos médicos ya analizan.

El primero es el impacto del jet lag y el ritmo circadiano. La disposición geográfica del torneo comprende cuatro husos horarios. Esto altera la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Perder horas de reloj constantemente en vuelos transcontinentales dificulta la recuperación muscular y el descanso profundo, esenciales en un torneo de alta intensidad

Luego entra en acción el contraste de altitud y humedad extrema. El calendario propone cambios climáticos inéditos:

Altitud : jugar en la Ciudad de México , a más de 7.000 pies sobre el nivel del mar con menor presión de oxígeno.

: jugar en la , a más de 7.000 pies sobre el nivel del mar con menor presión de oxígeno. Humedad: viajar inmediatamente después a sedes a nivel del mar como Miami, con porcentajes de humedad sofocantes.

Estas fluctuaciones climáticas y geográficas obligarán a los preparadores físicos a tomar un rol protagónico. El éxito en el Mundial 2026 no solo dependerá del talento con el balón, sino de la capacidad de los cuerpos técnicos para gestionar la fatiga imperceptible del mapa norteamericano.

En definitiva, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se ganará en el césped, sino en la planificación invisible de los aeropuertos y los laboratorios de recuperación. Aquella selección que logre descifrar el rompecabezas de las sedes en Norteamérica y minimice el impacto del desgaste transcontinental, tendrá una ventaja competitiva sobre el resto. En un torneo donde las millas pesan tanto como los goles, la resistencia física y la gestión logística serán, sin duda, los factores determinantes para levantar el trofeo en el MetLife Stadium.