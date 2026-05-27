NBA: Joe Mazzulla, de los Boston Celtics, nombrado Entrenador del Año

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla. Imagen de archivoNurPhoto via AFP.

Publicado por Alejandro Baños 27 de mayo, 2026

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, fue designado Entrenador del Año de la temporada 2025-2026, según confirmó la NBA a través de un comunicado.

Con un total de 392 votos, Mazzulla se impuso a J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) y a Mitch Johnson (San Antonio Spurs).

Bickerstaff obtuvo 312 votos, mientras que Johnson recibió 133.

Mazzulla llevó a los Celtics a conquistar su 18º Trofeo Larry O'Brien en 2024.

Esta temporada, la franquicia más laureada de la NBA terminó en segunda posición en la clasificación de la Conferencia Este, con un récord de 56 victorias y 26 derrotas.

En los Playoffs, los Celtics cayeron contra todo pronóstico en primera ronda frente a los Philadelphia 76ers.