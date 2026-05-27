Los Thunder derrotan a los Spurs en el quinto juego y acarician las Finales de la NBA

Publicado por Alejandro Baños 27 de mayo, 2026

Los Oklahoma City Thunder están a un paso de regresar a las Finales de la NBA. Tras derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto juego de una más que igualada Final de la Conferencia Oeste (127-114), los vigentes campeones se quedan a un triunfo para certificar su boleto a la definitiva eliminatoria.

En su estadio, el Paycom Center, los Thunder fueron superiores. Después de un primer cuarto en el que las fuerzas fueron similares, Oklahoma City apretó el acelerador en el segundo parcial y puso distancias en el marcador.

Al regreso del descanso, los Spurs intentaron no ceder, aunque sus esfuerzos fueron en vano. Los Thunder materializaron la victoria en los últimos doce minutos.

Shai Gilgeous-Alexander alentó a sus compañeros y llevó a Oklahoma City al triunfo tras caer en el cuarto juego de la serie. El canadiense, estrella de los Thunder, cerró su actuación siendo el máximo anotador del juego (32 puntos).

"Hicimos ajustes después del otro partido, aplicamos lo que aprendimos. De eso se trata una serie contra un gran equipo como este", dijo SGA.

También fueron determinantes los dobles-dobles que registraron Chet Holmgren (16 puntos y 11 rebotes) e Isaiah Hartenstein (12 puntos y 15 rebotes), además de la aportación anotadora de Alex Caruso (22 puntos).

Por su parte, Victor Wembanyama cuajó su peor juego en estos Playoffs (20 puntos). Mejor estuvieron Stephon Castle (24 puntos) y Julian Champagnie (22 puntos).

Sea la franquicia que avance, en las Finales de la NBA se enfrentará a los New York Knicks, que barrieron a los Cleveland Cavaliers en la Final de la Conferencia Este.