La estrella de la MLB, Wander Franco, es declarado culpable de abusar de una menor pero se libra de la cárcel gracias a un indulto judicial

Wander Franco saliendo del juzgado después de recibir su primera sentencia, en junio de 2025.Luis Tavarez / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de mayo, 2026

Un tribunal en República Dominicana volvió a declarar culpable al pelotero Wander Franco de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad. Sin embargo, en una resolución que ha encendido el debate internacional, los magistrados determinaron otorgarle un indulto judicial, lo que significa que el atleta de 25 años no cumplirá condena en prisión.

El dictamen emitido este lunes constituye el cierre de un nuevo juicio, luego de que ambas partes apelaran una sentencia inicial dictada en junio de 2025, la cual contemplaba dos años de cárcel suspendida, según reportes difundidos por The Associated Press y MLB.com.

Aunque el tribunal ratificó la culpabilidad del campocorto de los Tampa Bay Rays, el razonamiento jurídico de la corte consideró factores atenuantes derivados de la conducta de la familia de la menor afectada.

El trasfondo de la extorsión y la condena de la madre

El juez a cargo de dar a conocer los fundamentos de la sentencia, José Antonio Núñez, argumentó que la exención de la pena responde a una ponderación lógica y legal debido a la naturaleza de los hechos.

El magistrado explicó que, en el desarrollo de los acontecimientos, el exjugador de las Grandes Ligas operó también como una "víctima material, pero no legal", debido a las maniobras de chantaje financiero a las que fue sometido por el entorno de la menor.

"Parece contradictorio declarar responsabilidad criminal y, al mismo tiempo, eximirlo de castigo. El tribunal le ha otorgado a Wander Franco un perdón judicial debido a las circunstancias particulares que lo convirtieron en una víctima material", detalló el juez Núñez respecto al fallo.

El proceso evidenció que el deportista mantuvo una relación de cuatro meses con la joven cuando esta tenía 14 años, habiendo transferido cuantiosas sumas de dinero en efectivo a la madre para asegurar su consentimiento.

En contraste con el beneficio otorgado al pelotero, el tribunal no mostró fisuras al juzgar la responsabilidad de la madre de la víctima.

Los jueces ratificaron de manera unánime la condena por trata de personas contra la progenitora, imponiéndole una pena de 10 años de reclusión por la explotación comercial de su propia hija, manteniendo firme la sanción dictada en el juicio previo.

Incertidumbre en las Grandes Ligas y trabas migratorias

Al salir de la sede judicial de Santo Domingo, el ex prospecto multimillonario, quien en 2021 firmó una extensión de contrato por 11 años y 182 millones de dólares, manifestó sentirse aliviado.

"Gracias a Dios por todo", expresó Franco antes de fundirse en un abrazo con sus familiares directos y declarar ante los corresponsales de prensa: "Me siento tranquilo". El abogado defensor, Teodosio Jáquez, precisó que la lectura íntegra de la sentencia formal con todos los detalles técnicos se efectuará el próximo 16 de junio.

Pese a esquivar el ingreso a un centro penitenciario, el porvenir del jugador en el béisbol estadounidense permanece bajo un panorama sombrío.

La oficina del comisionado de la Major League Baseball (MLB) reaccionó de inmediato emitiendo un breve comunicado oficial: “Estamos al tanto del veredicto de hoy en el juicio de Wander Franco y concluiremos nuestra investigación en el momento oportuno”.

Franco continúa apartado de la actividad en la lista restringida de la liga, sin percibir salario ni acumular tiempo de servicio, expuesto a severas suspensiones disciplinarias bajo la Política Conjunta sobre Violencia Doméstica y Abuso Infantil.

Por su parte, la directiva de los Tampa Bay Rays emitió una declaración institucional manifestando su respeto al debido proceso dominicano, al tiempo que reafirmó su compromiso de cooperación con las autoridades deportivas en la revisión interna de los hechos.

Especulaciones sobre su futuro

Más allá de las sanciones que dicte la MLB, el dictamen de culpabilidad penal por un delito tipificado dentro de la vileza moral trunca prácticamente cualquier posibilidad de retorno para el dominicano a territorio norteamericano.

Especialistas en leyes migratorias consultados previamente por The Athletic coincidieron en que el sistema de visados de los Estados Unidos es sumamente estricto ante antecedentes penales de esta naturaleza.

Al no haberse obtenido una exoneración total de los cargos de abuso, el otorgamiento de un visado de trabajo para ingresar al país resulta inviable, lo que sepulta el regreso del atleta a los estadios de las Grandes Ligas independientemente del beneficio carcelario obtenido en su país de origen.