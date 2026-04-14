Draft de la WNBA 2026: Awa Fam lleva al talento hispano a hacer historia

Publicado por Alejandro Baños 14 de abril, 2026

La pívot española de origen senegalés Awa Fam hizo historia en el Draft de la WNBA 2026 al ser seleccionada en la tercera posición por las Seattle Storm.

Con este hito, Fam se pone a la altura de Pau Gasol -quien también fue elegido en la tercera posición del Draft de la NBA 2001-, igualando el mejor puesto conseguido por un jugador español en este reconocido evento.

Hasta la fecha, la mejor posición lograda por una jugadora española en el Draft de la WNBA fue en 2015, cuando Raquel Carrera fue seleccionada como número 15 por las Atlanta Dream.

Otra española, Iyana Martin, fue seleccionada por las Portland Fire en la séptima posición del Draft de la WNBA 2026.

Azzi Fudd, número uno del Draft de la WNBA 2026

La gran protagonista del evento fue Azzi Fudd. La escolta estadounidense, procedente de las UConn Huskies de la NCAA, fue seleccionada por las Dallas Wings en la primera posición del Draft de la WNBA 2026, sucediendo a Paige Bueckers.