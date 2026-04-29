Mundial 2026: la FIFA dará más dinero a los participantes e introduce la tarjeta roja por "cubrirse la boca"

Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Noviembre de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de abril, 2026

A poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, el Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aprobó aumentar los fondos que se concederán a todos los combinados nacionales que participarán en el torneo.

Durante el 76º Congreso de la FIFA -que se celebró en Vancouver (Canadá)-, el máximo organismo del fútbol acordó incrementar en un 15% las asignaciones económicas para las federaciones que estarán presentes en el Mundial 2026, alcanzado la cifra de 871 millones de dólares a repartir entre cada una de ellas.

"La FIFA se enorgullece de encontrarse en la situación financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras federaciones miembro de una forma sin precedentes", dijo el presidente del organismo, Gianni Infantino.

"Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol", agregó.

El reparto de los fondos

Tras la asamblea, la FIFA emitió un comunicado en el que detalló de qué manera se repartirán los fondos.

" Fondos para la preparación . Aumento de 1,5 millones de dólares a 2,5 millones de dólares".

. Aumento de 1,5 millones de dólares a 2,5 millones de dólares". " Fondos para la fase de clasificación . Aumento de 9 millones de dólares a 10 millones de dólares".

. Aumento de 9 millones de dólares a 10 millones de dólares". "Contribuciones adicionales a los combinados nacionales. Subvenciones para los gastos de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para las selecciones, por un total de más de 16 millones de dólares".

Cambio de reglas: expulsión por "taparse la boca"

Al margen del nuevo reparto de fondos, durante su asamblea, la FIFA ratificó dos controvertidas reglas del juego que se introducirán en el Mundial 2026.

Ambas están relacionadas con infracciones que comentan los jugadores y que podrían ser objeto de expulsión. La primera es si un futbolista se cubre la boca en un momento de confrontación con algún rival.

Esta norma entra después de haberse dado casos de posibles actos de racismo, como el ocurrido con los futbolistas Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni durante un enfrentamiento entre el Real Madrid y el SL Benfica en la UEFA Champions League hace unas semanas.

La segunda, que también podría ser penalizada con la tarjeta roja, esta sujeta a que un futbolista abandone voluntariamente el juego como protesta por una decisión del árbitro.