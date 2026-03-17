Venezuela vence a Italia y se enfrentará a EEUU en su primera final del Clásico Mundial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de marzo, 2026

En un emocionante e histórico partido, Venezuela derrotó por 4-2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol, donde espera el anfitrión y uno de los favoritos, Estados Unidos, que selló la clasificación al juego decisivo tras despachar a República Dominicana el domingo.

The moment Team Venezuela clinched its first trip to the #WorldBaseballClassic Final 😤😤 pic.twitter.com/uxrxxMXex2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

El seleccionado tricolor, que estuvo en desventaja por dos carreras hasta la cuarta entrada, empezó a cuajar la victoria gracias a un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con un rally de tres carreras en el séptimo inning que desataron la locura entre los 35.000 aficionados presentes en el loanDepot Park, que se vio colmado de venezolanos.

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TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE #WORLDBASEBALLCLASSIC FINAL FOR THE FIRST TIME EVER! pic.twitter.com/Ulmy4XqqVK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final a los anfitriones estadounidenses, en un contexto sociopolítico particular entre ambos países, pues el exdictador chavista, Nicolás Maduro, fue depuesto el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense ordenada por el presidente Donald Trump. Según encuestas recientes, la gran mayoría de venezolanos respaldó la decisión de Estados Unidos de capturar a Maduro y de involucrarse en la transición política del país.

RONALD ACUÑA JR. TIES THIS GAME 😤 pic.twitter.com/nz1z9ijWRB — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

"Mi país necesita esa victoria mañana", dijo una de las estrellas venezolanas Ronald Acuña Jr., uno de los grandes impulsores de la remontada junto a Maikel García, el bateador más sólido de Venezuela en el torneo.

"Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana", añadió Acuña Jr.

La reacción venezolana en el séptimo inning acabó con el fantástico torneo de Italia, que se metió en semifinales tras derrotar a potencias de este deporte ―como México, EEUU y Puerto Rico― con un plantel integrado casi completamente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por un mánager venezolano, Francisco Cervelli.

La Azzurri, sin embargo, no pudo esta vez con una Venezuela que ya había remontado previamente tres carreras en su histórica victoria de cuartos de final ante Japón, el vigente campeón y el otrora máximo favorito a llevarse el título. Al igual que contra Japón, en esta ocasión también fueron importantísimos los relevistas venezolanos, que no permitieron más carreras de los italianos tras la segunda entrada.

El triunfo ante los nipones le dio a la Vinotinto su primera clasificación olímpica, para los Juegos de Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un equipo repleto de figuras All Star de las Grandes Ligas que ahora buscarán la gloria eterna ante el cuadro estadounidense.

La reacción de Donald Trump

Tras la clasificación venezolana, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje en la red social Truth donde pareció felicitar a Venezuela por su pase a la final y también bromear sobre la incorporación del país como el potencial estado 51 estadounidense, un mensaje que también se lo ha dedicado a Canadá y Groenlandia.

“¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Se ven realmente bien. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ALGUIEN SE UNE A LA ESTATIDAD, NÚMERO 51?”, dijo Trump, quien reiteradamente ha manifestado su deseo de que Venezuela logre una transición política exitosa tras varias décadas de socialismo.