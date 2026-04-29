Wembanyama lleva a los Spurs a semifinales de los Playoffs; los Knicks necesitan un triunfo más

Victor Wembanyama estrella de los Spurs. Imagen de archivo ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 29 de abril, 2026

Los San Antonio Spurs siguieron los pasos de los Oklahoma City Thunder y se convirtieron en la segunda franquicia en lograr avanzar a las semifinales de los Playoffs de la NBA. Figuran entre los favoritos a conquistar el Anillo esta temporada.

Por otra parte, los New York Knicks le dieron la vuelta a la eliminatoria frente a los Atlanta Hawks y los Philadelphia 76ers consiguieron esquivar la eliminación, aunque continúan por detrás en la serie.

Portland no fue rival para los Spurs de Wembanyama

A pesar de vencer en el segundo juego de la eliminatoria, los Portland Trail Blazers -que regresaban a los Playoffs tras cinco temporadas ausente- pusieron fin a su periplo. Los Spurs fueron superiores en la y finiquitaron la serie (4-1).

En el último juego, San Antonio se impuso (114-95) en el Frost Bank Center de Texas. La gran actuación coral del quinteto inicial fue determinante.

Como de costumbre, el líder de los Spurs, el francés Victor Wembanyama, fue el hombre más destacado de los vencedores, registrando un doble-doble (17 puntos y 14 rebotes). De'Aaron Fox fue el máximo anotador de San Antonio (21 puntos), mientras que la estrella de los Trail Blazers, el israelí Deni Avdija, cerró su participación siendo el máximo anotador del juego (22 puntos).

Los Knicks, a un paso de las semifinales

La eliminatoria entre los Knicks y los Hawks está siendo una de las más igualadas en esta primera ronda de los Playoffs de la NBA. Nueva York se puso por delante en la serie (3-2) tras vencer contundentemente a Atlanta (126-97) en el último juego, disputado en el Madison Square Garden.

La dupla conformada por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns estuvo colosal. El primero por ser el máximo anotador del duelo (39 puntos) y, el segundo, por plasmar un doble-doble (16 puntos y 14 rebotes).

"Empezamos el partido con la mentalidad correcta. Hemos jugado defensa como equipo, nos ayudamos unos con otros, eso es lo que debemos hacer para seguir adelante", dijo Brunson al término del juego.

Jalen Johnson fue la figura más destacada de los Hawks (18 puntos y 10 rebotes).

Los 76ers resisten

Los 76ers consiguieron salvarse y estiraron la eliminatoria frente a los Boston Celtics hasta el sexto juego. La franquicia más laureada de la historia de la NBA domina la serie (3-2).

En su último enfrentamiento, los 76ers se hicieron con una victoria más que importante (97-113) a domicilio, en el TD Garden de Massachusetts.

Joel Embiid (33 puntos) y Tyrese Maxey (25 puntos y 10 rebotes) concedieron una nueva oportunidad a los 76ers. El doble-doble de Jayson Tatum (24 puntos y 16 rebotes) fue insuficiente para los Celtics.