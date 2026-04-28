Los Thunder barren a los Suns y avanzan a semifinales; los Pistons, al borde del abismo

Shai Gilgeous-Alexander, durante la temporada 2025-2026 de la NBA. Imagen de archivo ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 28 de abril, 2026

Los Oklahoma City Thunder se convirtieron en la primera franquicia en certificar su presencia en las semifinales de los Playoffs de la NBA 2026 al pasar por encima de los Phoenix Suns en la primera ronda.

Con el último triunfo (122-131) conseguido en el PHX Arena de Phoenix, los vigentes campeones de la NBA completaron la barrida (4-0) en su primera eliminatoria de la postemporada.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos en este último enfrentamiento frente a los Suns. La estrella de los Thunder promedia 34,7 puntos en estos Playoffs.

"Simplemente salimos al campo preparados", dijo Gilgeous-Alexander, candidato al premio MVP de la Temporada, al término del juego. "Nos encanta jugar al baloncesto, somos un grupo lleno de chicos geniales que se divierten juntos".

En el cuarto juego frente a los Suns, también destacaron Isaiah Hartenstein (18 puntos y 12 rebotes) y Chet Holmgren (24 puntos y 12 rebotes), registraron un doble-doble cada uno de ellos.

Devin Booker fue el mejor jugador de los locales, con 24 puntos.

En la próxima ronda, los Thunder se medirán al ganador de la eliminatoria que enfrenta a los Houston Rockets y a los Los Angeles Lakers.

Problemas para Detroit; los Nuggets respiran

Los Detroit Pistons, que terminaron la temporada regular como líderes de la clasificación de la Conferencia Este, están a una derrota de ser eliminados por los Orlando Magic en los Playoffs.

En el cuarto juego de la serie, la franquicia de Michigan cayó (94-88) en el Kia Center de Florida. Los Magic dominan la eliminatoria con un global de 3-1.

Los 25 puntos anotados por Cade Cunningham fueron insuficientes. Desmond Bane fue la estrella de los Magic, con 22 puntos, mientras que Wendell Carter Jr. figuró un doble-doble (12 puntos y 11 rebotes).

Por otra parte, los Denver Nuggets forzaron el sexto juego al vencer a los Minnesota Timberwolves (125-113) en el Ball Arena de Colorado.

Nikola Jokic condujo a los Nuggets hacia el triunfo con un triple-doble (27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias). Los timberwolves van por delante en la eliminatoria con un global de 3-2.