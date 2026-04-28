NBA: Cooper Flagg, elegido Novato del Año por delante de Kon Knueppel

Cooper Flagg, jugador de los Dallas Mavericks, durante la temporada 2025-2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 28 de abril, 2026

El alero de los Dallas Mavericks Cooper Flagg fue designado como Rookie del Año de la temporada 2025-2026 de la NBA.

Flagg, quien recibió 56 votos para el primer puesto y un total de 412 puntos, se impuso en la votación a su excompañero de los Duke Blue Devils de la NCAA Kon Knueppel, actual jugador de los Charlotte Hornets.

El otro finalista fue el joven bahameño V.J. Edgecombe, de los Philadelphia 76ers, según informó la NBA.

Esta temporada, Flagg -elegido como número uno del último Draft de la NBA- ha sido la estrella de los Mavericks, liderando a la franquicia en puntos, robos, rebotes y asistencias. Es la primera vez que un novato lo hace desde que lo hiciese Michael Jordan con los Chicago Bulls en 1985.

Es la tercera vez en la historia que un jugador de los Mavericks es elegido como Rookie del Año, tras Jason Kidd y Luka Doncic.

El pasado curso, el Rookie del Año fue Stephon Castle, jugador de los San Antonio Spurs.