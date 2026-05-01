El presidente de la FIFA confirma que Irán jugará el Mundial en EEUU y Trump lo respalda: “Si Gianni lo dijo, por mí está bien”

Gianni Infantino, en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de abril, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este jueves que Irán participará del Mundial 2026 y que jugará sus partidos en suelo estadounidense, despejando todas las dudas y especiales que se habían instalado en las últimas semanas en torno a la presencia del equipo persa en el torneo.

"Déjenme empezar confirmando, de entrada, para quienes quizás quieran decir o escribir otra cosa, que por supuesto Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026", anunció Infantino durante el 76° Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver, Canadá. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América".

El italiano apeló a un argumento de paz para justificar la decisión: "La razón es muy simple, queridos amigos: tenemos que unirnos. Tenemos que acercar a la gente. Es mi responsabilidad". Irán había logrado la clasificación por méritos deportivos en la confederación asiática.

Las dudas sobre la participación iraní no eran precisamente menores. La guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán había encendido las alarmas, y el martes el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj —exmiembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)—, fue rechazado en el aeropuerto de Toronto cuando se dirigía al Congreso de la FIFA, pese a contar, según las autoridades iraníes, con una visa válida. El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió la medida señalando que el CGRI "figura como organización terrorista desde hace varios años" y que sus miembros tienen prohibido el ingreso al país.

Días antes, un funcionario de la Administración Trump afirmó que iba a plantear ante la FIFA la descalificación de Irán del Mundial para darle un lugar a Italia, selección histórica con cuatro torneos mundiales ganados que volvió a quedarse afuera de un Mundial tras perder el repechaje con Bosnia.

Pese al clima tenso, Trump respaldó la decisión de Infantino con un tono distendido. "Bueno, si Gianni lo dijo, por mí está bien", dijo el mandatario a la prensa. "¿Sabes qué? Que jueguen. Gianni es fantástico, es amigo mío".

En diciembre, el propio Trump había recibido el "Premio de la Paz de la FIFA" de manos del propio Infantino, quien guarda una relación cercana con la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había anticipado la semana pasada que la selección iraní podría jugar el Mundial, pero aclaró que cualquier persona con vínculos al CGRI sería vetada de ingresar al país.