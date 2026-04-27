Los Rockets resisten frente a los Lakers; los Celtics y los Spurs, a un triunfo de avanzar

Alperen Sengun (Rockets), frente a los Lakers en los Playoffs de la NBA 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 27 de abril, 2026

En la última jornada de los Playoffs de la NBA 2025/2026, tres series quedaron prácticamente vistas para sentencia. Los Boston Celtics y los San Antonio Spurs solo necesitan un triunfo más para avanzar a las semifinales de conferencia.

Por su parte, los Los Angeles Lakers, que se encuentran en la misma situación, cayeron y perdieron la oportunidad de lograr ya el boleto para la siguiente ronda y gozar de unos días más de descanso.

El corazón de los Rockets sigue latiendo

Los Houston Rockets, gracias a una excelente actuación de su quinteto inicial, evitaron la barrida de los Lakers al vencerles (115-96) en el Toyota Center de Texas. Ahora, la serie queda 3-1 a favor de la franquicia púrpura y dorada.

Amen Thompson, con 23 puntos, y Tari Eason, con 20, fueron los máximos anotadores de los Rockets y del juego. Alperen Sengun, cerró su cuenta con 19, mientras que Reed Sheppard y Jabari Smith Jr. -con 17 y 16, respectivamente- completaron la gran actuación que cuajó la alineación titular de los texanos. Kevin Durant sigue ausente por unas molestias físicas.

LeBron James -con un buen proceder en estos Playoffs de la NBA hasta el momento-, apenas aportó 10 puntos. Lo más reseñable de los Lakers fue el doble-doble de Deandre Ayton (19 puntos y 10 rebotes). La segunda franquicia más laureada de la historia continúa esperando a que regresen Luka Doncic y Austin Reaves.

Los Celtics y los Spurs, a un paso de las semifinales

En el Wells Fargo Center de Pensilvania, los Celtics pasaron por encima de los Philadelphia 76ers (96-128) y dejaron la eliminatoria a un paso de resolverse. La franquicia más laureada de la historia domina la serie por 3-1.

En estos Playoffs de la NBA, Jayson Tatum está recuperando sensaciones tras tantos meses fuera de las canchas por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado curso. La estrella de los Celtics endosó a sus rivales un doble-doble (30 puntos y 11 asistencias). El máximo anotador del duelo fue Payton Pritchard, con 32. Jaylen Brown aportó 20.

Joel Embiid, con un doble-doble (26 puntos y 10 rebotes), fue el mejor jugador de los 76ers.

Al otro lado de la NBA, en el Moda Center de Oregon, los Spurs consiguieron quedarse a una victoria en acceder a las semifinales de la Conferencia Oeste tras derrotar a los Portland Trail Blazers (93-114).

Los texanos estuvieron liderados por Victor Wembanyama. Tras no jugar ni un solo minuto en el anterior enfrentamiento, el joven francés, candidato a MVP de la temporada regular selló un doble-doble (27 puntos y 12 rebotes). El máximo anotador fue De'Aaron Fox, con 28.

El israelí Deni Avdija y Jrue Holiday comandaron a los Trail Blazers, con 26 y 20 puntos, respectivamente.