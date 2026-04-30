Champions League: Atlético y Arsenal dejan la eliminatoria en el aire tras empatar en la ida

Juego de ida de las semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 30 de abril, 2026

(AFP) El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron (1-1) este miércoles en el juego de ida de semifinales de la UEFA Champions League, dejando todo por decidir para la próxima semana en Londres.

Un penal transformado por el sueco Viktor Gyökeres (44') adelantó a los Gunners, pero otra pena máxima, marcada por el argentino Julián Álvarez (56'), equilibró la eliminatoria.

"Al menos está en nuestras manos, delante de nuestra gente, estar en la final", dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

También el Atlético puede seguir soñando con llegar a su primera final de Champions desde la que perdieron en 2016 por penales contra el Real Madrid.

"Tenemos un desafío fantástico por delante, que me ilusiona, me entusiasma el lindo desafío de Londres", declaró el director técnico rojiblanco, Diego Simeone, tras el partido.

La peor noticia para el conjunto del Cholo de cara a la vuelta fue la lesión de Julián Álvarez, que tuvo que retirarse con molestias en un tobillo (75').

De no poder estar la próxima semana en Londres, su baja sería un duro golpe para el ataque rojiblanco en el partido definitivo.

Frente a la locura vista el martes entre el PSG y el Bayern de Munich, los otros dos aspirantes a estar en la final de Budapest, Arsenal y Atlético presentaron un partido mucho más controlado, que se aceleró en el segundo tiempo.

Bien armados atrás, los dos conjuntos trataron de evitar cualquier sorpresa sobre el césped del Metropolitano este miércoles especialmente en los primeros 45 minutos.