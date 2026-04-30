Playoffs de la NBA: Houston aguanta ante unos Lakers que desperdician otra oportunidad

LeBron James anota frente a los Houston Rockets en el quinto juego ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 30 de abril, 2026

Los Los Angeles Lakers desaprovecharon una nueva oportunidad para avanzar a las semifinales de los Playoffs de la NBA. En el quinto juego de la serie, la franquicia púrpura y dorada cayó en su estadio (93-99) frente a unos Houston Rockets que aprovecharon los errores de su rival.

La eliminatoria marcha con un global de 3-2 favorable a los Lakers.

Tras obtener una ventaja de siete puntos en los primeros doce minutos, los Lakers, segunda franquicia más laureada de la historia de la NBA, comenzaron a cometer errores -principalmente, ofensivos- en el segundo cuarto, momento en el que Houston inició su remontada.

El tercer parcial fue más de lo mismo: los Rockets anotaban y los Lakers fallaban. Ya en los últimos doce minutos, la franquicia púrpura y dorada consiguió mejor parcial que su rival, pero fue insuficiente para conseguir la victoria que les hubiese clasificado para las semifinales de la Conferencia Oeste.

Con Luka Doncic todavía fuera de juego, LeBron James fue el más destacado de los Lakers, siendo su máximo anotador de los angelinos y del juego (25 puntos). A él se sumó el doble-doble que colocó Deandre Ayton (18 puntos y 17 rebotes).

Los visitantes lograron una importante victoria -que les mantiene en la lucha por el boleto- gracias a una gran actuación coral del quinteto inicial. Jabari Smith Jr. fue el máximo anotador de los Rockets (22 puntos).

Cunningham mantiene vivo a Detroit

La mejor franquicia de la Conferencia Este durante la temporada regular, los Detroit Pistons, mantienen intacto su objetivo de remontar la serie y alcanzar la semifinales de los Playoffs. En el último juego contra los Orlando Magic, vencieron en su estadio (116-109) tras una actuación ofensiva estelar en los dos primeros cuartos.

La serie marcha 3-2 a favor de los Magic.

Cade Cunningham se vistió de héroe y condujo a Detroit hacia la victoria. La estrella de los Pistons fue el máximo anotador de la franquicia (45 puntos), misma marca que registró el líder de los Magic, Paolo Banchero.

En el otro juego de la jornada, los Cleveland Cavaliers volvieron a ponerse por delante en el global de la eliminatoria (3-2) al derrotar a los Toronto Raptors (125-120) en Ohio.

James Harden y Evan Mobley anotaron 23 puntos cada uno.