Clásico Mundial: Pasquantino despide a México; EEUU avanza a cuartos de final

Vinnie Pasquantino, de Italia, batea frente a México en el Clásico Mundial 2026 AP / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 12 de marzo, 2026

(AFP) Con un histórico triple jonrón de Vinnie Pasquantino, Italia eliminó este miércoles a México con una paliza 9x1 y se llevó consigo a Estados Unidos a los cuartos de final en el Clásico Mundial de béisbol.

El duelo entre italianos y mexicanos en Houston era el más esperado del cierre de la fase de grupos del torneo, que también vio la eliminación de Cuba a manos de Canadá y una victoria de República Dominicana sobre Venezuela con la que le arrebató el liderato de grupo.

Los cuartos de final se pondrán en marcha el viernes con el duelo entre Estados Unidos y Canadá en Houston y entre República Dominicana y Corea del Sur en Miami.

El sábado, Italia pugnará contra Puerto Rico en Houston y Venezuela contra Japón, defensora del título, en Miami.

México, que concluyó tercera en la anterior edición de 2023, se quedó a las puertas de las eliminatorias en una noche triste para sus casi 40.000 aficionados en Houston.

Un triunfo ante Italia clasificaba al Tri y podía suponer también la chocante eliminación de Estados Unidos, principal aspirante a destronar a Japón, que estaba en el alambre tras la derrota del martes ante la Azurra.

Pero, como en la derrota del lunes ante el Team USA, los cánticos y rancheras que salían de las abarrotadas gradas del Daikin Park no alcanzaron ante la incapacidad de la ofensiva mexicana y la portentosa actuación de Pasquantino.

El capitán italiano se erigió en el primer jugador en conectar tres jonrones en un partido en las dos décadas de historia del torneo.

"Yo no lo considero un fracaso, sabíamos que Italia era un equipo difícil", dijo el mánager mexicano, Benji Gil, sobre un equipo que ya había ganado dos veces a México en el Clásico.

"No cayeron los hits, la calidad de los turnos no fue tan buena. Pero no fue por falta de ganas, por falta de compromiso o de preparación", lamentó.

México finalizó en el tercer lugar del Grupo B, con un registro de dos victorias y dos derrotas.

Italia fue la sorprendente ganadora del grupo, con un inmaculado balance de 4-0, y Estados Unidos (3-1) se quedó con el segundo boleto gracias a la involuntaria ayuda del vecino México.

Canadá elimina a Cuba

Canadá protagonizó este miércoles una jugada a dos bandas: eliminó a Cuba al vencerla 7x2 y avanzó por primera vez a cuartos del Clásico como flamante líder del Grupo A.

La selección canadiense, que nunca había pasado de la primera fase, sorprendió al tumbar a una novena de tradición en el deporte de la pelota caliente, subcampeona en la primera edición de 2006 y semifinalista en la pasada, en 2023.

Canadá acabó la fase de grupos con un récord de 3-1, el mismo que Puerto Rico, mientras Cuba se quedó fuera con 2-2.

Tras la eliminación, Cuba pierde la chance de pelear por uno de los dos boletos para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 que el Clásico Mundial repartirá a selecciones americanas.

Dominicana adelanta a Venezuela

En el cierre de la fase de grupos, la República Dominicana venció 7x5 a Venezuela en Miami en el duelo que definía al líder del Grupo D.

La poderosa novena quisqueyana, que terminó con un pleno de cuatro victorias, impuso su poder de fuego con jonrones de sus estrellas Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr y Fernando Tatis Jr, este último de tres carreras.

Venezuela, segunda de la llave con un registro de 3-1, le puso emoción al cierre en el loanDepot park con anotaciones en la última entrada del joven Jackson Chourio y de Ronald Acuña Jr.

Pero el relevista Elvis Alvarado, de los Atléticos de Oakland, zanjó el avance cuando Venezuela tenía dos hombres en circulación.