El PSG se impone al Bayern en una épica semifinal que pasará a la historia

El PSG derrotó al Bayern en un partido de leyenda.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 28 de abril, 2026

(AFP) Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele marcaron dos goles cada uno en la épica victoria del Paris Saint-Germain sobre el Bayern de Múnich (5-4) en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputado el martes.

Sólo la primera parte fue una locura, con Harry Kane adelantando al Bayern de penalti, sólo para que Kvaratskhelia empatara antes de que Joao Neves adelantara de cabeza a los anfitriones en un entusiasmado Parque de los Príncipes.

Michael Olise puso el 2-2, pero un penal transformado por Dembélé en el tiempo añadido de la primera parte puso a los vigentes campeones por delante en el descanso.

Kvaratskhelia, sin duda el jugador más destacado de esta temporada en la Liga de Campeones, y Dembélé volvieron a marcar para dejar al PSG fuera de toda duda, pero Dayot Upamecano recortó distancias antes de que Luis Díaz pusiera el 5-4 definitivo.

Un partido inolvidable, pquizá mejor incluso que la semifinal de la temporada pasada entre Inter de Milán y Barcelona, deja la eliminatoria entre los dos mejores equipos del momento en el continente maravillosamente encarrilada para la vuelta del próximo miércoles en el Allianz Arena, con un puesto en la final de Budapest del 30 de mayo en juego.

"Estoy seguro de que todos los que aman el fútbol disfrutaron mucho viéndolo. Fue un auténtico placer jugar ese partido, el tipo de partido con el que soñamos jugar de niños", declaró Marquinhos, capitán del PSG, a la cadena Canal Plus.

Su equipo regresará a Múnich - escenario de su victoria por 5-0 sobre el Inter en la final del año pasado- con ventaja, pero el Bayern confía en poder remontar la estrecha desventaja en casa.

"Luchamos y arañamos y volvimos a la eliminatoria", dijo Kane a Amazon Prime. "Creo que hubo una defensa increíble a pesar de que hubo nueve goles".

Los campeones franceses buscan convertirse en el segundo equipo en la era moderna de la Liga de Campeones en retener el trofeo, mientras que los campeones alemanes esperan llegar a la final por primera vez desde 2020, cuando derrotaron al PSG para levantar el trofeo por sexta vez.

Clásico instantáneo

El equipo de Vincent Kompany llegaba a París habiendo marcado 167 goles esta temporada, liderado por el notable Kane y sus 53 tantos en 45 partidos.

Esta eliminatoria tenía mucho que ofrecer, después de la espectacular victoria del Bayern sobre Real Madrid en cuartos de final, pero fue un clásico instantáneo en el que ambos equipos exhibieron su devastadora potencia de fuego.

El Bayern se adelantó en el minuto 17, cuando Willian Pacho derribó a Díaz y Kane transformó el penalti resultante para su 54º de la campaña.

Los visitantes ganaron 2-1 aquí en noviembre en la fase de liga gracias a un doblete de Díaz y esta vez fueron mejor equipo desde el principio.

Pero su planteamiento frontal les hizo vulnerables al contragolpe, y el empate del PSG llegó justo después del ecuador de la primera parte.

El genial Kvaratskhelia se deshizo de Josip Stanisic por la izquierda antes de recortar hacia dentro y disparar a la escuadra.

El clásico gol de Kvaratskhelia fue seguido por un remate de cabeza de Neves a la salida de un córner de Dembélé en el minuto 33.

Sin embargo, la acción no había hecho más que empezar, ya que el internacional francés Olise condujo hacia el área del PSG antes de marcar el 2-2.

El PSG ganó un penalti al final de la primera parte, cuando un centro de Dembélé golpeó el brazo de Alphonso Davies, el canadiense que debutaba por primera vez en la Liga de Campeones esta temporada tras su lesión.

El árbitro suizo lo concedió tras una revisión del VAR, y Dembélé batió a Manuel Neuer para hacer el 3-2 al descanso, una ventaja que el PSG aumentó tras la reanudación, dejando al Bayern atónito.

La asistencia de Achraf Hakimi fue barrida por Kvaratskhelia para el 4-2 en el minuto 56s, consiguiendo el georgiano su séptimo gol en siete partidos en la fase eliminatoria.

El Bayern no fue capaz de reponerse antes de que Dembélé sorprendiera a Neuer con un disparo ajustado al primer palo para hacer el 5-2 con su segundo de la noche.

Pero el Bayern no había terminado, ya que Upamecano remató de cabeza un lanzamiento de falta de Joshua Kimmich para que el equipo de Kompany alcanzara los 170 tantos en su cuenta particular de la temporada.

Díaz, que fue expulsado en el encuentro de noviembre, regateó a Marquinhos antes de anotar el último gol de la noche, el 5-4.

Kompany, que vio el partido desde la grada por sanción, estaría encantado con la respuesta de su equipo, aunque se sintiera aliviado al ver cómo el gol postrero de Senny Mayulu para el PSG rebotó en el larguero de Neuer.