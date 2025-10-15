Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 15 de octubre, 2025

Mientras quedan menos de ocho meses para que el balón eche a rodar y la competición por excelencia del planeta fútbol ya va tomando forma. El 11 de junio comenzará la Copa Mundial de la FIFA 2026, la vigésima tercera edición de este evento que, en esta ocasión, se disputará, por primera vez en la historia, en tres países diferentes. Habrá 48 naciones representadas.

Antes de llegar a esa fecha tan esperada, los combinados nacionales de cada país -salvo los tres anfitriones- están disputando una primera fase clasificatoria para lograr el billete que les lleve a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento, 28 combinados nacionales -incluidos los tres anfitriones- ya han conseguido que sus países estén representados en la próxima edición del máximo torneo futbolístico. Solo cuatro de ellas tienen al menos una estrella -que simboliza el ser campeón de una Copa Mundial de la FIFA- bordada en su camiseta.

CONCACAF

Al ser sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México, Estados Unidos y Canadá certificaron su presencia de manera automática, sin tener que disputar la fase previa. El reglamento del máximo organismo del fútbol establece que los anfitriones disputarán la competición.

Los tres, por ahora, son los únicos integrantes de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). El organismo contará con otros tres combinados nacionales en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con posibilidad de ser cinco. Es decir, en total podrían ser ocho los representantes.

CONMEBOL

Por parte de Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Argentina, Brasil y Uruguay -tres campeones- disputarán la próxima edición del máximo torneo del planeta fútbol. También lo harán Ecuador y Colombia, que han brillado en la fase previa, y Paraguay.

Bolivia, que tendrá que jugar el repechaje, podría aumentar la representación sudamericana a siete combinados nacionales en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

UEFA

En total, 16 combinados nacionales adscritos a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol[ (UEFA) figurarán en la lista de participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, únicamente uno ha logrado ya su boleto.

Inglaterra, que porta una estrella por ganar la edición de 1966, se convirtió en el primer combinado nacional europeo en acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la fase clasificatoria, ha ganado los seis juegos que ha disputado hasta la fecha.

La que seguro que no estará es Rusia, ya que fue excluida debido a la todavía vigente guerra en Ucrania.

CAF

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) partirá en junio a México, Estados Unidos y Canadá con nueve representantes, pudiendo ser diez. Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde -que disputará, por primera vez en su historia, una Copa Mundial de la FIFA-, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal ya obtuvieron su billete.

AFC

Desde la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) viajarán a Norteamérica ocho combinados nacionales: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudí, que ya lograron su boleto tras superar la fase previa. Podría haber un noveno, si logra acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través del repechaje.

Uzbekos y jordanos estarán, por primera vez, en una Copa Mundial de la FIFA.

OFC

Por último, la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Solo dispone de una plaza fija para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y es para Nueva Zelanda. Nueva Caledonia disputará el repechaje.