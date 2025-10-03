'TRIONDA': la FIFA presenta el balón oficial del Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 3 de octubre, 2025

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó TRIONDA, el balón oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio del próximo año.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló el esférico de la próxima edición de la competición más importante del planeta fútbol. De nuevo y como lleva sucediendo desde 1970, Adidas se encargó de diseñar el balón.

"Ya tenemos aquí el precioso balón oficial del Mundial 2026", dijo Infantino a través de un comunicado. "Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar".

TRIONDA cuenta con una base blanca y con varias siluetas en rojo, verde y azul. Cuatro colores que aparecen en las banderas de los tres países anfitriones. Además,

Además, en el centro del balón figura un triángulo, en referencia a la unión de los tres países, y luce tres iconos que representan a cada uno de ellos: las estrellas de Estados Unidos, el águila de México y la hoja de arce de Canadá.

Como gran novedad tecnológica, Adidas incorporó en el TRIONDA un sensor de movimiento para registrar datos precisos que ayuden a los árbitros a tomar decisiones.

Mientras se van conociendo poco a poco los combinados nacionales que participarán en el Mundial 2026, la FIFA programó el sorteo de la fase de grupos para el 5 de diciembre. Se realizará en Washington DC.