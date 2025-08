Estados Unidos, epicentro del fútbol

Publicado por Alejandro Baños 5 de agosto, 2025

Cuando se hablaba sobre la relación entre Estados Unidos y el deporte, lo normal solía ser, hasta ahora, pensar en el fútbol americano (NFL), en el baloncesto (NBA) o en el beisbol (MLB). Sin embargo, hay una disciplina que está cambiando un panorama que parecía inalterable; una que está desviando la atención y atrayendo a un número de seguidores cada vez más amplio: el fútbol.

El fútbol se está transformando en una pieza más que importante en el país. Y no solo por aspectos meramente deportivos. Esa trascendencia que está ganando está resultando más que provechosa para Estados Unidos, que está potenciándolo para convertirlo, quizás, en su deporte rey -como coloquialmente se conoce al fútbol en prácticamente todo el globo terráqueo-.

Y no solo es el país el que está interesado en mejorar su cantera futbolística, porque el fútbol también se está aproximando -rápidamente, podría decirse- a Estados Unidos. Es recíproco. Y, ¿cómo? Con el desembarco de muchos de los mejores torneos en territorio estadounidense. Algo que lleva produciéndose desde 2023 y que perdurará, por lo menos, hasta 2028.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, con el trofeo del Mundial de Clubes de la FIFACordon Press.

El Mundial de Clubes de la FIFA ha abierto la puerta a que se celebren competiciones oficiales a nivel de equipos en Estados Unidos. Más habitual ha sido ver enfrentándose a los mejores combinados nacionales en torneos como la Copa Oro de la CONCACAF o la Copa América. Y, próximamente, lo harán en el Mundial y en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Copa Oro de la CONCACAF 2023

La primera competición que aparece en el calendario del lustro analizado es la Copa Oro de la CONCACAF 2023. Esta edición -que se disputó también en Canadá- contó con la participación de 15 federaciones norteamericanas, centroamericanas y caribeñas y de Qatar, que acudió al torneo como invitado, igual que en 2021.

Se puso a disposición de la Copa Oro de la CONCACAF hasta 15 estadios, de los cuales 14 de ellos están construidos sobre suelo estadounidense, concretamente en diez estados diferentes: State Farm Stadium (Arizona); AT&T Stadium, Estadio NRG y Shell Energy Stadium (Texas); Allegiant Stadium (Nevada); Soldier Field (Illinois); Chase Stadium (Florida); SoFi Stadium, Levi's Stadium y Snapdragon Stadium (California); Bank of America Stadium (Carolina del Norte); TQL Stadium (Ohio); Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey); y Energizer Park (Misuri). El último recinto en el que se disputaron partidos fue el BMO Field (Toronto, Canadá).

México -que ganó cinco de los seis partidos que jugó, el otro lo perdió- se coronó campeón de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, al vencer a Panamá en la final por 1-0, sumando el duodécimo título a su palmarés. El combinado nacional estadounidense (USMNT) cayó en semifinales frente a los panameños.

México, campeón de la Copa Oro de la CONCACAF 2023AFP.

Copa América 2024

Por segunda vez en su historia -tras la edición de 2016-, Estados Unidos albergó la competición de combinados nacionales más importante de las Américas: la Copa América 2024. Seis representantes de la CONCACAF y diez de la CONMEBOL se dieron cita en el país en busca del máximo título internacional al que aspiran, sin contar con el Mundial.

Para la Copa América 2024, el anfitrión concedió 14 estadios ubicados en 14 ciudades diferentes, repartidos por toda la geografía estadounidense: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia), Levi's Stadium (Santa Clara, California), Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte), State Farm Stadium (Glendale, Arizona), SoFi Stadium (Inglewood, California), NRG Stadium (Houston, Texas), AT&T Stadium (Arlington, Texas), Hard Rock Stadium (Miami, Florida), Children's Mercy Park (Kansas City, Kansas), Arrowhead Stadium (Kansas City, Misuri), Allegiant Stadium (Paradise, Nevada), MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey), Q2 Stadium (Austin, Texas) e Inter&Co Stadium (Orlando, Florida).

Argentina, que venía de ganar el Mundial de Qatar 2022 y que cuajó un torneo casi perfecto -cinco victorias y un empate-, logró su decimosexta Copa América, derrotando en la final a Colombia por 1-0. Un título que le sirvió para desempatar con Uruguay y consolidarse como el combinado nacional más laureado de la competición. Por su parte, la USMNT dejó mucho que desear: no logró avanzar más allá de la fase de grupos. Esta mala actuación propició el despido de su, por entonces, director técnico: Gregg Berhalter.

Argentina levanta el título de la Copa America 2024AFP.

Copa Oro de la CONCACAF 2025

Esta temporada, la Copa Oro de la CONCACAF 2025 recaló, de nuevo, en territorio estadounidense. Aunque, igual que sucedió en la edición anterior, Canadá puso su pequeño grano de arena y colaboró poniendo a disposición de la organización un estadio ubicado en Vancouver. Si en 2023 el torneo tuvo a Qatar como representante no vinculado a la CONCACAF como invitado, en esta ocasión fue Arabia Saudí.

Para esta ocasión, 14 estadios -incluyendo el canadiense, el resto están repartidos en seis estados distintos- fueron el feudo sobre el que rodó la pelota, desde la fase de grupos hasta la final: Q2 Stadium (Austin, Texas), AT&T Stadium (Arlington, Texas), NRG Stadium y Shell Energy Stadium (Houston, Texas), US Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota), Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada), Dignity Health Sports Park (Carson, California), SoFi Stadium (Inglewood, California), Levi's Stadium (Santa Clara, California), Sanpdragon Stadium (San Diego, California), PayPal Park (San José, California), State Farm Stadium (Glendale, Arizona), Energizer Park (St. Louis, Missouri) y BC Place (Vancouver, Canadá).

El combinado nacional de México aterrizó en la competición siendo el principal candidato y con el objetivo de mantener el trono. No defraudó. Tras lograr siete de los nueve puntos posibles en la fase de grupos, se deshizo de Arabia Saudí en cuatos de final y de Honduras en semifinales. En la final le esperó la USMNT, al que derrotó por 2-1. Un triunfo que supuso su decimotercer título.

Mundial de Clubes de la FIFA 2025

Mientras se disputaba la Copa Oro de la CONCACAF 2025, otro torneo futbolístico también se celebraba en Estados Unidos. Concretamente, el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 que, en vez de tener a combinados nacionales, tenía como participantes a 32 de los mejores equipos del mundo de las seis confederaciones que integran la FIFA. El país pudo disfrutar de una competición que ya existía, pero que presentó un diseño totalmente nuevo, un esquema reestructurado para el deleite de los aficionados.

Para la ocasión, se entregaron 12 estadios -ubicados en 11 ciudades diferentes- para la celebración del Mundial de Clubes de la FIFA: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia), Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte), TQL Stadium (Cincinnati, Ohio), Rose Bowl Stadium (Pasadena, California), Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida), GEODIS Park (Nashville, Tennessee), MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey), Camping World Stadium (Orlando, Florida), Inter&Co Stadium (Orlando, Florida), Lincoln Financial Field (Filadelfia, Pensilvania), Lumen Field (Seattle, Washington) y Audi Field (Washington, D. C.).

Tras un mes de competición, el Chelsea acabó alzando el título tras derrotar contundentemente al Paris Saint-Germain en la final por 3-0, cuando todo parecía indicar que los franceses, que venían de ganar su primera UEFA Champions League, saldrían como campeones del Mundial de Clubes de la FIFA. El Real Madrid se quedó a las puertas de la final, mientras que los equipos estadounidenses -Inter Miami, Los Angeles FC y Seattle Sounders- y los hispanos -Boca Juniors, River Plate, Monterrey y Pachuca- no consiguieron avanzar más allá de los octavos de final.

Mundial y los JJOO de Los Angeles 2028

El futuro a corto plazo para Estados Unidos respecto a los próximos torneos futbolísticos que va a albergar es, por definirlo de manera más literaria, galáctico. Entre junio y julio de 2026, junto a México y Canadá, albergará el Mundial de la FIFA 2026, el máximo torneo futbolístico del planeta a escala de combinados nacionales. Será la primera vez en la historia que la competición tenga a tres países como anfitriones.

Desde que el 13 de junio de 2018 la FIFA hizo público que las sedes del Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá -los tres, ya clasificados-, poco a poco se van conociendo detalles sobre cómo será, además de los combinados nacionales que, gradualmente, van obteniendo su billete. Algún ejemplo es el logo -que alguna crítica sufrió por su simpleza-, el estadio donde se disputará la final -el MetLife Stadium (Nueva Jersey)- o la persona a la que el presidente Donald Trump ha confiado la tarea de organizar la logística del evento -Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani-.

El trofeo del Mundial, puesto en una mesa en el Despacho OvalCordon Press.

Trump es consciente de la relevancia y magnitud del evento, de ahí a que ya haya emitido una serie de declaraciones al respecto y haya mostrado su entusiasmo por acoger el próximo Mundial. Su interés es evidente, de ahí a que, incluso, se haya reunido con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para afinar y ultimar detalles sobre el Mundial 2026.

En este apartado también hay que hablar de los Juegos Olímpicos. En 2028, Los Angeles albergará la próxima cita del mayor evento deportivo del mundo, que dispone de su propia competición de fútbol. Los combinados nacionales buscarán hacerse con la medalla de oro. Pero todavía queda tiempo para que llegue ese momento. España, en la categoría masculina, y Estados Unidos, en la femenina, son los vigentes campeones tras haberse subido a lo más alto del podio en los Juegos Olímpcos de París 2024. ¿Quiénes serán los campeones en Los Angeles? Veremos.