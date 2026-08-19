La madre de Hayden Panettiere apunta contra el novio de la actriz tras su repentino fallecimiento a los 36 años

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 18 de agosto, 2026

A dos días del repentino fallecimiento de Hayden Panettiere, su madre y exrepresentante, Lesley Vogel, rompió el silencio en declaraciones a NBC News para señalar directamente a la pareja intermitente de la artista, Brian Hickerson.

De acuerdo con un informe policial obtenido por el medio, Hickerson y su hermano se encontraban con Panettiere al momento de su muerte. "Esta persona en su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella al momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", declaró Vogel.

La madre de la artista reflexionó además sobre los desafíos de la industria del entretenimiento en la juventud. "Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento es una lucha, es una industria muy desafiante y no es inusual que lamentablemente encuentren el camino equivocado", agregó.

Investigaciones en curso y autopsia preliminar

La Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que los equipos de emergencia respondieron a una llamada y hallaron a la actriz en paro cardíaco. A pesar de aplicar maniobras avanzadas de soporte vital, los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos y se declaró su deceso a las 2:32 pm.

Tanto la policía local como la oficina del forense mantienen investigaciones paralelas sobre el caso. Los resultados preliminares de la autopsia no mostraron signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento, por lo que la causa y la manera exacta de la muerte permanecen pendientes de estudios complementarios.

Tensiones familiares y un entorno complejo

El fallecimiento de Panettiere ocurre tras años de distanciamiento con su madre. La actriz finalizó la relación profesional con Vogel a los 19 años y confirmó públicamente en mayo pasado que no mantenía comunicación con ella, aunque dejó la puerta abierta a una futura reconciliación.

La familia sufrió además la pérdida inesperada del hermano menor de la artista, Jansen Panettiere, en febrero de 2023.

A la actriz le sobrevive su hija Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con el expúgil ucraniano Wladimir Klitschko. Tras conocerse la noticia, Klitschko expresó en redes sociales que su familia atraviesa un momento de profundo dolor.

"El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Se fue de este mundo demasiado pronto", escribió el boxeador, comprometiéndose a mantener viva la memoria de la actriz para su hija.

En sus memorias publicadas a principios de este año, Panettiere abordó la decisión de ceder la custodia total de su hija a Klitschko en 2018 para protegerla del escrutinio público y garantizarle un entorno estable mientras enfrentaba momentos personales complejos.