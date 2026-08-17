Hayden Panettiere, coprotagonista de las series 'Nashville' y 'Heroes', murió a los 36 años
Según informó 'TMZ', hay una investigación policial en marcha para esclarecer las causas de la muerte de la actriz.
La actriz Hayden Panettiere, coprotagonista de las series de televisión Heroes (2006-2010) y Nashville (2012-2018) murió este domingo a los 36 años, según informó su familia.
Panettiere también figuró en el elenco de varias películas de la saga de terror Scream y tuvo breves apariciones en otras series de televisión como Ally McBeal o Malcolm in the middle.
A través de un comunicado enviado a varios medios, el padre de la actriz, Alan Lee Panettiere, confirmó la noticia.
"Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", dijo.
Su hermano, Jansen Panettiere —también actor—, murió en 2023 a los 28 años.
Por el momento se desconoce las causas del deceso. Sin embargo, según informó el medio TMZ, las autoridades iniciaron una investigación después de responder a un incidente en el que estuvo involucrado Panettiere producido pocas horas antes de su muerte.