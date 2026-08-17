Publicado por Alejandro Baños 17 de agosto, 2026

La actriz Hayden Panettiere, coprotagonista de las series de televisión Heroes (2006-2010) y Nashville (2012-2018) murió este domingo a los 36 años, según informó su familia.

Panettiere también figuró en el elenco de varias películas de la saga de terror Scream y tuvo breves apariciones en otras series de televisión como Ally McBeal o Malcolm in the middle.

A través de un comunicado enviado a varios medios, el padre de la actriz, Alan Lee Panettiere, confirmó la noticia.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", dijo.

Su hermano, Jansen Panettiere —también actor—, murió en 2023 a los 28 años.

Por el momento se desconoce las causas del deceso. Sin embargo, según informó el medio TMZ, las autoridades iniciaron una investigación después de responder a un incidente en el que estuvo involucrado Panettiere producido pocas horas antes de su muerte.