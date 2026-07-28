Los abogados de Joe Biden tiran la toalla y abren el camino para la publicación de sus grabaciones con Robert Hur

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de julio, 2026

Tras meses de intensas batallas en los tribunales para mantener bajo reserva el material audiovisual de las investigaciones sobre el manejo de documentos clasificados, el equipo legal de Joe Biden capituló de manera definitiva.

La decisión pone fin al bloqueo judicial y autoriza al Departamento de Justicia a difundir las grabaciones y transcripciones de las entrevistas realizadas por el fiscal especial Robert Hur, según reportó Fox News Digital.

La jueza Tanya Chutkan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, aceptó la moción de desestimación voluntaria presentada por los abogados de Biden. El equipo del expresidente justificó el desistimiento señalando que Biden es actualmente un ciudadano privado que no aspira a ningún cargo público, lo que desmantela el argumento del Ejecutivo para mantener la reserva institucional sobre los archivos.

Las pruebas del deterioro cognitivo al descubierto

El material en cuestión incluye las conversaciones mantenidas en 2016 y 2017 entre Biden y Mark Zwonitzer, el escritor fantasma de sus memorias ‘Promise Me, Dad’, así como las transcripciones preparadas durante la pesquisa sobre la retención no autorizada de registros confidenciales de su etapa como vicepresidente y senador.

Aunque Hur optó por no presentar cargos criminales al considerar que no se podía probar una intención deliberada, su informe final justificó la decisión describiendo al exmandatario ante un eventual jurado como un "hombre anciano, bienintencionado y con mala memoria".

La desestimación legal permitirá al grupo de supervisión Oversight Project y al Comité Judicial de la Cámara de Representantes acceder a las grabaciones que el fiscal especial calificó en su momento como "dolorosamente lentas".

Jeff Clark, vicepresidente de litigios de la organización, reaccionó ante la resolución señalando que estas pruebas exhibirán "su deterioro mental desde 2016 y 2017", cuestionando que la cúpula del Partido Demócrata impulsara su candidatura presidencial a pesar de conocer tales limitaciones.

Un revés judicial para la narrativa del Partido Demócrata

La rendición del equipo legal de Biden se produce después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara una solicitud de emergencia presentada para frenar la entrega de los audios.

El tribunal determinó que la privacidad personal invocada por la defensa no supera el alto interés público por conocer los fundamentos que sustentaron la investigación penal de Hur.

El Departamento de Justicia, que ya en febrero había cambiado su postura inicial para acceder a la divulgación de versiones redactadas, queda ahora habilitado para concretar la entrega formal de las cintas. La publicación de este material promete exponer los alcances de la cobertura mediática e institucional montada en torno a las aptitudes de Biden durante su paso por la Casa Blanca.