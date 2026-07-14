Cuentas pendientes con la dictadura: Condenan a Maduro a pagar 314 millones por torturas a tres estadounidenses

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de julio, 2026

Un juez federal del estado de Florida dictaminó una indemnización de 314 millones de dólares en favor de tres ciudadanos estadounidenses que fueron encarcelados arbitrariamente y sometidos a torturas severas en Venezuela.

La sentencia judicial describe la estructura de mando chavista como una auténtica corporación delictiva dedicada a la extorsión geopolítica. El juez de distrito Darrin P. Gayles dictó un fallo de rebeldía en una corte de Miami.

La resolución legal afecta de forma directa a Nicolás Maduro, al operador financiero Alex Saab, a otros cinco funcionarios de su entorno cercano y a la red de narcotráfico militar conocida como el Cartel de los Soles, debido a que ninguno de los demandados compareció formalmente ante el tribunal para responder por las acusaciones de abusos graves.

Un calvario de abusos físicos y extorsión institucional

Los demandantes —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval— iniciaron el proceso civil tras haber sido liberados a finales de 2023.

La entrega de los ciudadanos norteamericanos fue el resultado de un cuestionado intercambio de prisioneros negociado de forma confidencial por la administración de Joe Biden para otorgar la libertad a Alex Saab, quien en ese entonces esperaba juicio en suelo estadounidense por lavado de dinero y era catalogado por Washington como el principal testaferro de la cúpula gubernamental en Caracas.

Durante su cautiverio en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las víctimas sufrieron descargas eléctricas, palizas constantes y posiciones de estrés forzadas, agresiones físicas y psicológicas que han dejado secuelas traumáticas persistentes tanto en ellos como en sus núcleos familiares.

En su escrito de 19 páginas, el juez Gayles fue enfático al señalar la naturaleza del régimen: "Los secuestros fueron solo uno de los muchos delitos cometidos con el fin de apoyar el gobierno dictatorial de Maduro sobre Venezuela, lo que a su vez permitió que la Conspiración Criminal de Maduro obtuviera ganancias ilícitas".

El uso de la ley antiterrorista y el estatus legal de los implicados

La relevancia de esta sentencia radica en el mecanismo legal utilizado por los litigantes. La demanda se amparó en la Ley Antiterrorista (ATA, por sus siglas en inglés), una normativa federal poco común que faculta a los ciudadanos estadounidenses víctimas de agrupaciones terroristas internacionales a perseguir e incautar los fondos y activos financieros congelados de sus captores en cualquier parte del mundo.

Previamente, la administración de Donald Trump ya había clasificado formalmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, en el marco de los operativos que llevaron al procesamiento de altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas por tráfico de estupefacientes.

La cabecilla actual del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, fue excluida provisionalmente del fallo en rebeldía. Sus abogados presentaron una moción en la que sostienen que, al ser la jefa de Estado reconocida, goza de inmunidad soberana civil en los tribunales norteamericanos, argumento que es firmemente rechazado por la defensa de las víctimas.

Por su parte, Alex Saab regresó recientemente a custodia judicial en los Estados Unidos para afrontar nuevos cargos penales, luego de que la propia Rodríguez decidiera entregarlo a las autoridades federales el pasado mes de mayo.