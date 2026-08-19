Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas a la gobernación y al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 18 de agosto, 2026

Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas a la gobernación y al Senado en Florida. Ambos contaban con el respaldo de Donald Trump. Mientras que la senadora interina tuvo el camino despejado hacia la nominación, el congresista se impuso en una concurrida primaria ante el vicegobernador Jay Collins, el inversor James Fishback y el expresidente de la Cámara de Representantes local, Paul Renner.

Donalds, exbanquero y actual congresista por el distrito número 19, obtuvo el primer puesto con el 48% de los votos. Atrás quedaron Collins con el 24%, Fishback con el 10% y Renner con el 8%. Ahora, se enfrentará al demócrata David Jolly en las elecciones generales de noviembre. Como republicano, Jolly fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2013 y 2017. Tras dejar el Congreso se alejó del Partido Republicano y se convirtió en una voz crítica de Trump.

Las primarias estuvieron marcadas por los duros ataques de Fishback contra Donalds, a quien convirtió en el principal blanco de su campaña, así como por la ausencia de los principales candidatos en los debates previstos en el calendario. Uno de los pocos encuentros públicos entre los principales candidatos se produjo en el podcast de Patrick Bet-David, donde participaron Jay Collins, James Fishback y Paul Renner, mientras que Donalds decidió no participar.

El Partido Republicano de Florida fue criticado por los estándares que estableció para participar de los debates. Los requisitos eran llegar al 10% en las encuestas, haber recaudado al menos 10 millones de dólares y tener más de 10.000 donantes individuales.

Ron DeSantis, el popular gobernador de Florida, decidió no respaldar a ningún candidato en las primarias.

Sorpresa progresista en las primarias demócratas al Senado

En cuanto a las elecciones al Senado, Moody ganó con comodidad las primarias y se medirá en noviembre a la demócrata Angie Nixon, quien sorprendió al derrotar en las primaras a Alex Vindman. Vidman, teniente coronel retirado del Ejército que saltó a la fama por haber testificado durante el primer juicio político contra Trump por el caso de Ucrania en 2019, tenía una amplia diferencia en la recaudación de fondos.

Nixon, representante estatal y respaldada por Bernie Sanders, es representante estatal por Jacksonville y llegó a la política después de trabajar durante años como organizadora comunitaria y activista. Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de Florida en 2020 y desde entonces se consolidó como una de las voces más progresistas de la Legislatura estatal.

La progresista obtuvo el 55% de los votos, contra el 44% de Vidman.