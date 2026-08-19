Acuerdo a contrarreloj evita temporalmente nuevos aranceles de Trump a Canadá

Donald Trump y Mark Carney en la cumbre del G7 en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump suspendió durante tres días los aranceles del 50% que Estados Unidos comenzaría a aplicar este miércoles a productos canadienses. La decisión, anunciada apenas 90 minutos antes de la entrada en vigor de la medida, ofrece a Washington y Ottawa un margen adicional para cerrar un nuevo acuerdo comercial beneficioso para ambas naciones.

Trump comunicó la pausa el martes por la noche mediante una publicación en su red social Truth.

“He suspendido durante tres días los aranceles del 50 % contra Canadá, que estaban programados para entrar en vigor mañana por la mañana, debido a que Canadá y Estados Unidos, sujeto a la finalización de los documentos, ¡tienen un ACUERDO!”, escribió.

La medida habría afectado importaciones canadienses valoradas en unos $20.000 millones, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Entre los productos alcanzados figuraban materiales de construcción, licores, prendas de vestir y artículos deportivos como palos de hockey.

Trump no explicó los términos del entendimiento ni precisó si los gravámenes serán eliminados o reducidos una vez que concluya la pausa. También mencionó que el proyecto del oleoducto Keystone XL “¡podría resucitar!”, aunque no aclaró si su reactivación forma parte de las negociaciones.

La oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, tampoco ofreció detalles inmediatos. Carney había definido las conversaciones con la Administración Trump como “muy delicadas e intensas”. Ambos mandatarios hablaron el lunes y retomaron el contacto a última hora del martes, según informó la oficina del primer ministro a NBC News.

Canadá buscaba impedir la aplicación de los nuevos aranceles y conseguir una reducción de los gravámenes vigentes sobre el acero, el aluminio y los automóviles. Washington, por su parte, reclamaba el retiro de las represalias comerciales canadienses, cambios en el acceso de productos lácteos estadounidenses y el fin de algunos boicots provinciales contra vinos y licores de Estados Unidos.

Uno de los mayores desacuerdos era el sector automotor. Funcionarios estadounidenses se habrían resistido a reducir por debajo del 15% los actuales aranceles del 25%, según reseñaron Bloomberg y Reuters.

Los gravámenes suspendidos habrían supuesto la primera aplicación de la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930, que autoriza imponer tasas de hasta el 50% a países considerados responsables de discriminar el comercio estadounidense.

La pausa evita temporalmente una nueva escalada entre dos economías estrechamente vinculadas. Los próximos tres días serán decisivos para determinar si el anuncio se convierte en un acuerdo definitivo o si Canadá vuelve a enfrentar la amenaza arancelaria, al igual que otros países y socios comerciales de EEUU durante el segundo mandato del presidente Trump.