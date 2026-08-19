Resultados mixtos para Trump en Wyoming: Barlow gana la primaria para gobernador y Hageman se impone en la carrera al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 18 de agosto, 2026

Donald Trump obtuvo resultados mixtos en las primarias republicanas en Wyoming. Mientras que Harriet Hageman se impuso en las primarias al Senado, su candidata a la gobernación cayó ante Eric Barlow.

Ante el retiro de la senadora Cynthia Lummis, el presidente había respaldado a Hageman, congresista por el único distrito del estado, para sucederla. La congresista se impuso cómodamente con el 63% de los votos en las primarias, lejos del 29% de Sam Mead, ex alcalde de la ciudad de Kirby.

"Wyoming siempre ha sido pionero en la defensa de los derechos individuales, y estoy agradecido con la gente de nuestro gran estado por confiarme la responsabilidad de promover y defender nuestros ideales en el Congreso en este momento histórico. Esto ocurre en un momento decisivo, ya que estamos inmersos en una lucha por la existencia de los Estados Unidos de América tal como los conocemos, con los patriotas de un lado y una marea creciente de marxistas del otro", expresó Hageman en sus redes sociales, donde también agradeció el respaldo de Trump.

"Se necesitará que todos nos unamos para hacerles frente, y me enorgullecerá servir como una supervisora y defensora de Wyoming en el Senado", añadió. Hageman enfrentará en noviembre a James Byrd, exrepresentante estatal.

En las primarias republicanas a gobernador, The Associated Press declaró ganador a Eric Barlow, expresidente de la Cámara de Representantes de Wyoming y senador estatal. Barlow construyó su campaña alrededor de su experiencia política en el estado.

Con el 35% de los votos contabilizados, el senador estatal tenía el 44% de los votos. Por detrás quedaron Megan Degenfelder, superintendente de Instrucción Pública de Wyoming, y el coronel retirado Brent Bien. Degenfelder contaba con el respaldo del presidente Trump.

Barlow, de 60 años, se enfrentará en noviembre a Ken Casner, el candidato demócrata que avanzó sin oposición en las primarias de su partido.