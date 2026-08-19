Anthropic supera a OpenAI en ingresos por primera vez en el segundo trimestre

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de agosto, 2026

Anthropic superó a OpenAI en ingresos durante el segundo trimestre del año, un giro que marca un punto de inflexión en la disputa por el liderazgo de la inteligencia artificial. La creadora de Claude duplicó sus ventas hasta los $11.600 millones en ese período —su primera vez por encima de la firma responsable de ChatGPT— y, además, logró una pequeña ganancia operativa.

Según reportó el Wall Street Journal, OpenAI comunicó a sus inversionistas que sus ingresos crecieron un 18% entre el primer y el segundo trimestre de este año, con una facturación de $6.700 millones en los tres meses cerrados en junio, frente a los $5.700 millones del período anterior. El medio agregó que, en simultáneo, las pérdidas operativas de la compañía se profundizaron, un dato que —según las fuentes citadas— generó descontento entre accionistas que esperaban ver mayores señales de que la empresa acortaba distancia con Anthropic.

El reporte financiero llega en un momento de recomposición interna para OpenAI. La semana pasada, la compañía prescindió de su directora de ingresos, Denise Dresser, luego de menos de un año en el puesto. Su salida se suma a la lista de bajas de figuras como el exdirector de operaciones Brad Lightcap y Fidji Simo, quien en su momento fue vista como posible sucesora del CEO Sam Altman.

Para explicar la divergencia entre ambas firmas, el WSJ apunta a una ralentización en el crecimiento de ChatGPT combinada con el éxito de Claude Code, la herramienta de programación de Anthropic que ha ganado terreno entre desarrolladores en el último año.

De cara al tercer trimestre, OpenAI aseguró a sus inversionistas que su ritmo de crecimiento ya repuntó tras el lanzamiento de un nuevo conjunto de modelos en julio, de acuerdo con fuentes citadas por el rotativo. Los resultados financieros de OpenAI llegan además en la antesala de una esperada oferta pública inicial, un proceso que la compañía busca encarar en una posición de mayor solidez frente al mercado.