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"Todos los padres deben asumir que sus hijos están siendo adoctrinados y tomar en cuenta que esto también pasa en las escuelas privadas”

Stubbe compartió su opinión sobre el adoctrinamiento que la izquierda ha tratado de implementar en las escuelas.

Catalina Stubbe en Voz News.

Catalina Stubbe en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la directora de Moms for Liberty, Catalina Stubbe, sobre el adoctrinamiento que la izquierda ha tratado de implementar en las escuelas de Nueva York, y cuáles son los pasos a tomar para contrarrestarlo

“Los datos de la evaluación nacional del progreso educativo en Nueva York muestran que tan solo del 28 al 30% de los estudiantes de octavo grado alcanzan niveles competentes. Una de las mayores causas es la inflación de grado, lo que significa que siempre se le está regalando nota o se les está pasando de grado aunque no estén preparados. […] Todos los padres deben asumir que sus hijos están siendo adoctrinados, y tomar en cuenta que esto también pasa en las escuelas privadas”, dijo Stubbe.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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