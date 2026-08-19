Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de agosto, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la directora de Moms for Liberty, Catalina Stubbe, sobre el adoctrinamiento que la izquierda ha tratado de implementar en las escuelas de Nueva York, y cuáles son los pasos a tomar para contrarrestarlo

“Los datos de la evaluación nacional del progreso educativo en Nueva York muestran que tan solo del 28 al 30% de los estudiantes de octavo grado alcanzan niveles competentes. Una de las mayores causas es la inflación de grado, lo que significa que siempre se le está regalando nota o se les está pasando de grado aunque no estén preparados. […] Todos los padres deben asumir que sus hijos están siendo adoctrinados, y tomar en cuenta que esto también pasa en las escuelas privadas”, dijo Stubbe.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.