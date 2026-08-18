Murió Dave Marsh, biógrafo de Bruce Springsteen y reconocido crítico musical
El crítico musical escribió varios libros influyentes sobre Springsteen y fue uno de los primeros en respaldar la carrera del cantante.
Dave Marsh, reconocido crítico musical y autor de varios libros influyentes sobre Bruce Springsteen, murió el viernes en Connecticut a los 76 años.
Jeffrey St. Clair, coeditor de la revista digital CounterPunch, señaló -em unas declaraciones recogidas por AP- que Marsh padecía desde hacía varios años una enfermedad cerebral degenerativa.
Springsteen rindió homenaje a Marsh en una publicación de Instagram y aseguró que su muerte dejó a la banda “con el corazón roto”.
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Alejandro Baños
“Mi gran amigo Dave, con su actitud directamente salida de Detroit, fue un verdadero superviviente del Rock ‘n’ Roll. Tenía alma, era inteligente, sincero, polémico, mordaz y, a menudo, fantásticamente discutidor”, escribió Springsteen. El músico añadió que Marsh “creía profundamente en lo que yo intentaba conseguir y el apoyo que me brindó durante toda su vida significó muchísimo para mí”.
Una de las primeras voces que respaldó a Springsteen
Un año después apareció su biografía Born to Run: The Bruce Springsteen Story, que se convirtió en un éxito de ventas. En 1986 publicó Glory Days: Bruce Springsteen in the 1980s, otro de sus trabajos destacados sobre el músico.
Marsh nació en Pontiac, Michigan, en 1950, y abandonó la Universidad Estatal de Wayne en Detroit en 1969 para comenzar a escribir para la entonces nueva revista especializada en rock Creem. Entre sus amigos y mentores estaba el reconocido crítico Lester Bangs.