Murió Dave Marsh, biógrafo de Bruce Springsteen y reconocido crítico musical

Publicado por Williams Perdomo 18 de agosto, 2026

Dave Marsh, reconocido crítico musical y autor de varios libros influyentes sobre Bruce Springsteen, murió el viernes en Connecticut a los 76 años.

Jeffrey St. Clair, coeditor de la revista digital CounterPunch, señaló -em unas declaraciones recogidas por AP- que Marsh padecía desde hacía varios años una enfermedad cerebral degenerativa.

Springsteen rindió homenaje a Marsh en una publicación de Instagram y aseguró que su muerte dejó a la banda “con el corazón roto”.

“Mi gran amigo Dave, con su actitud directamente salida de Detroit, fue un verdadero superviviente del Rock ‘n’ Roll. Tenía alma, era inteligente, sincero, polémico, mordaz y, a menudo, fantásticamente discutidor”, escribió Springsteen. El músico añadió que Marsh “creía profundamente en lo que yo intentaba conseguir y el apoyo que me brindó durante toda su vida significó muchísimo para mí”.