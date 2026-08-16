El jefe del CENTCOM inspecciona al personal del USS Abraham Lincoln en plena ofensiva contra Irán

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de agosto, 2026

El jefe del CENTCOM, almirante Brad Cooper, realizó una visita oficial a bordo del portaviones USS Abraham Lincoln para encontrarse con las tropas apostadas en el Medio Oriente.

La embarcación, que cuenta con una dotación cercana a los 5.000 efectivos militares, ha liderado las operaciones de disuasión y combate directo frente a las agresiones del régimen iraní en la zona.

A través de un comunicado difundido tras la inspección, Cooper calificó la jornada a bordo como una experiencia inspiradora, enfatizando la preparación operativa demostrado por la tripulación en un entorno de alto impacto geopolítico.

"Desearía que cada estadounidense pudiera ver a la tripulación en acción. Se sentirían absolutamente orgullosos al presenciar su camaradería, trabajo en equipo y resiliencia", afirmó la máxima autoridad militar del teatro regional.

Resistencia operativa y rotación estratégica de la flota

El USS Abraham Lincoln ha mantenido una presencia ininterrumpida en el mar de más de 240 días, superando los periodos estándar de despliegue naval situados habitualmente en seis meses.

La nave zarpó hacia el Pacífico en noviembre de 2025 antes de ser reasignada a Oriente Medio a principios de este año para respaldar las acciones defensivas contra las fuerzas de Teherán.

Frente a informaciones recientes que señalaban el desgaste inherente a misiones prolongadas de alta exigencia, el almirante Cooper reconoció los desafíos asociados al servicio prolongado en alta mar, subrayando al mismo tiempo que el barco mantiene una de las tasas más bajas de incidencias de salud mental entre los 11 portaviones activos de la Armada.

"Esto no significa que todo sea perfecto. Pregunte a cualquiera de los casi 4 millones de veteranos de la Marina en Estados Unidos hoy y probablemente le dirán que el servicio en el mar durante largos períodos de tiempo no es para todos. Es de una exigencia y dureza únicas, y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, reacciona a los factores de estrés de maneras diferentes", explicó Cooper, elogiando a la cadena de mando de la embarcación por priorizar el bienestar operacional del personal.

En este marco, el Pentágono confirmó que el portaviones USS George Washington se encuentra navegando hacia la zona para asumir las tareas de relevo y garantizar la continuidad en las operaciones de seguridad regional.

Escalada de hostilidades regionales

La visita del liderazgo militar coincide con un repunte en las acciones agresivas imputadas a Irán y sus milicias aliadas. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos reportaron un ataque perpetrado por fuerzas iraníes contra un petrolero perteneciente a la compañía estatal Abu Dhabi National Oil Company en el estrecho de Ormuz, el cual impactó el casco de la nave sin registrar víctimas.

Paralelamente, se registraron ataques aéreos en el sur de Libano dirigidos contra objetivos militares de Hezbollah, donde las fuerzas israelíes señalaron el uso de escudos humanos por parte del grupo extremista patrocinado por Teherán, evidenciando la complejidad de la dinámica de contención bélica en la zona.