Donald Trump rinde homenaje en la Oficina Oval al salvavidas adolescente que evitó una tragedia en California

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump recibió este lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca a Ryder Williams, un socorrista de 16 años, y a Nathaniel Rai, el niño de 10 años a quien logró poner a salvo tras quedar atrapado en una peligrosa corriente marina el pasado 25 de julio en Santa Cruz, California.

El encuentro representó un reconocimiento oficial a la determinación, disciplina y vocación de servicio demostradas por el joven durante la emergencia en las aguas del Pacífico, donde enfrentó un fuerte oleaje para sostener al niño y llevarlo con vida hasta la orilla.

El video del arriesgado rescate se volvió viral semanas atrás, capturando la atención de millones de personas y del propio mandatario, quien elogió la destreza operativa de Williams ante las familias de ambos jóvenes presentes en la reunión.

"Estamos honrados de tenerlos a todos ustedes. Y nuevamente, lo que hiciste fue increíble", afirmó el presidente Trump al dirigirse al joven salvavidas. "Y todo el mundo lo vio. Podrías verlo una y otra vez. Sé que cuando lo vi por primera vez, dije: 'Retrocede eso, quiero ver eso de nuevo. ¿Realmente está sucediendo eso?'".

El valor de la preparación y el reconocimiento al mérito

Durante la ceremonia en el Despacho Oval, el mandatario hizo hincapié en la importancia de reivindicar el trabajo de los rescatistas y cuerpos de emergencia que arriesgan su vida a diario por la seguridad de la ciudadanía. "Tal vez los salvavidas no reciben el crédito que merecen", reflexionó Trump.

Por su parte, Sumit Rai, padre del menor rescatado, expresó su profunda gratitud con el adolescente, destacando que el rápido actuar de Williams permitió que la familia pudiera celebrar el cumpleaños número 11 de su hijo este martes.

En declaraciones previas a la cadena CBS Mornings, Rai llegó a señalar que su hijo estuvo "a un segundo o dos de morir" antes de que el socorrista lo alcanzara en el agua.

Ante los elogios recibidos por su rápida reacción, Williams atribuyó la efectividad del operativo a la rigurosidad de su formación previa en los servicios de socorrismo. El joven de 16 años explicó que en momentos de extremo peligro los rescatistas "tratan de apoyarse en su entrenamiento", al tiempo que reveló que tiene como meta profesional convertirse en bombero al alcanzar la mayoría de edad.

El reconocimiento en la Casa Blanca resalta el impacto positivo de la responsabilidad personal, la excelencia en el entrenamiento y los valores de servicio a la comunidad encarnados en la juventud estadounidense.