Un triunfo para Trump: Toyota invertirá 3.600 millones de dólares para mover producción de México a Texas

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de julio, 2026

El gigante automotriz Toyota Motor anunció este lunes que invertirá 3.600 millones de dólares para trasladar la producción de su camioneta mediana Tacoma desde una planta de fabricación en México hasta su complejo de ensamblaje en San Antonio, Texas, en lo que varios expertos han descrito como una medida que se espera genere aproximadamente 2.000 nuevos empleos en Estados Unidos y amplíe de forma significativa la capacidad de manufactura de la compañía en el país, representando un triunfo para el presidente Donald Trump. La decisión revierte una estrategia anunciada hace más de seis años, cuando Toyota informó que trasladaría la producción de la Tacoma desde Texas hacia su planta de Guanajuato, en México.

El anuncio forma parte de la estrategia de la empresa para incrementar sus inversiones en Estados Unidos en hasta 10.000 millones de dólares adicionales respecto a lo previsto anteriormente de aquí al final de la década. La decisión tiene lugar pocos días después de que la Administración Trump confirmara que no renovará el acuerdo comercial trilateral con Canadá y México, optando, en su lugar, por revisar el pacto de forma anual.

Según informó la empresa, la inversión financiará la construcción de una segunda línea de ensamblaje de vehículos y permitirá casi duplicar el tamaño del actual complejo de 2,7 millones de pies cuadrados en San Antonio para 2030, permitiendo que la capacidad anual de producción de la planta aumente de 200.000 a 350.000 vehículos una vez finalizado el proyecto. Actualmente, la planta de San Antonio ensambla la camioneta Toyota Tundra, incluida su versión híbrida, así como el SUV híbrido Toyota Sequoia.

En un comunicado enviado a varios medios de comunicación, una portavoz de Toyota señaló que la empresa mantendrá sus operaciones en México mientras la producción de la Tacoma se traslada gradualmente desde su planta de Tijuana a Texas durante los próximos cuatro años. Asimismo, añadió que la fabricación de este modelo también continuará en la planta que la compañía posee en Guanajuato. “Esta inversión amplía la capacidad de fabricación de Toyota y complementa nuestra red de producción en Norteamérica”, afirmó la portavoz.