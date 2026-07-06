¿Hubo planificación milimétrica en el atentado contra Charlie Kirk? La Fiscalía revela las grabaciones que exponen el perturbador recorrido del asesino

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 6 de julio, 2026

La justicia del estado de Utah inició la exposición de las pruebas criminalísticas contra Tyler Robinson, el imputado por el asesinato del influyente activista conservador Charlie Kirk.

En la primera jornada de una audiencia preliminar que se extenderá por cinco días en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, las autoridades presentaron un cuerpo de evidencias que apunta a una meticulosa planificación previa al ataque perpetrado el 10 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la Universidad del Valle de Utah (UVU).

El agente David Hull, perteneciente de la Oficina de Investigaciones del Estado de Utah, testificó que los registros de las cámaras de seguridad del campus confirman que Robinson estuvo en el lugar un total de cuatro veces durante la jornada del tiroteo.

De acuerdo con los reportes, el sospechoso inspeccionó el área antes del ataque, se posicionó en el momento exacto del crimen y regresó al perímetro universitario durante la noche de esa misma jornada y las primeras horas del 11 de septiembre.

Un nido de francotirador con línea de visión despejada

El testimonio del exagente de la policía de UVU, Chris Bagley, introdujo los elementos más rigurosos del peritaje en la azotea del Centro Losee, el punto exacto desde donde se efectuó el disparo mortífero. Bagley describió el hallazgo de lo que técnicamente catalogó como una "plataforma de francotirador" sobre la grava del edificio, evidenciando una posición de acecho militarizado.

"Cuando subí allí y pude ver esa alteración en la grava, para mí parecía una plataforma de francotirador", declaró Bagley ante el tribunal. El exagente detalló que en el lugar quedaron impresas marcas nítidas de codos, rodillas y pies, correspondientes a un individuo que permaneció tumbado en posición de decúbito prono.

Desde ese punto exacto, en el extremo sur de la estructura, existía una "línea de visión clara" y directa hacia el patio inferior, apuntando específicamente hacia la carpa donde se encontraba trabajando Kirk.

Tensión en la sala y un cuestionable gesto de la defensa

El impacto de las declaraciones provocó escenas de profunda consternación entre los familiares de la víctima. Erika Kirk, viuda del fundador de Turning Point USA, se vio obligada a abandonar el recinto judicial en el momento exacto en que el oficial Bagley comenzó a relatar los efectos del impacto del proyectil en la víctima.

Previamente, los padres del activista, Robert y Kathryn, emitieron un comunicado familiar describiendo el proceso judicial como "un recordatorio doloroso" de una pérdida que ha alterado de forma irreversible la vida de sus hijos.

El tono solemne de la jornada se vio interrumpido por la polémica conducta del abogado defensor, Richard Novak, quien soltó una carcajada cuando el juez Tony Graf anunció la prohibición del ingreso de cámaras fotográficas a la sala de audiencias.

Al ser cuestionado posteriormente por Fox News Digital, Novak justificó su reacción de manera displicente atribuyéndola a un error de puntualidad en la solicitud de los medios de comunicación.