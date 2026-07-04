Boda corporativa en Manhattan: Taylor Swift y Travis Kelce contraen matrimonio bajo un estricto operativo de secretismo en el Madison Square Garden

Un SUV plateado, que se cree que transportaba a Taylor Swift, llegando hoy a las afueras del Madison Square Garden.Charly Triballeau-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de julio, 2026

La prolongada expectación mediática en torno a la pareja más influyente del entretenimiento norteamericano culminó este viernes.

La cantante Taylor Swift y el jugador estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ambos de 36 años, contrajeron matrimonio en una exclusiva ceremonia privada en el Madison Square Garden de Nueva York.

El acontecimiento se manejó con un absoluto sigilo corporativo que solo se rompió cuando las pantallas exteriores del recinto de Manhattan anunciaron el mensaje “JUST&T MARRIED”.

Según confirmó la publicista de la intérprete, Tree Paine, los novios prescindieron de los tradicionales cortejos nupciales masivos. En su lugar, el hermano de la novia, Austin Swift, ejerció como caballero de honor, mientras que Jason Kelce, hermano del novio, actuó como padrino. Los recién casados vistieron trajes de Christian Dior Haute Couture y calzado a medida de Christian Louboutin.

El hermético operativo de seguridad transformó los accesos del Madison Square Garden en una pasarela de camionetas blindadas.

Entre los invitados de la industria cultural y el deporte figuraron los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jason Sudeikis, la modelo Karlie Kloss, y figuras de la NFL como Cooper Kupp, JuJu Smith-Schuster y Kareem Hunt.

Sorpresivamente, el enlace fue oficiado por el comediante y productor Adam Sandler, calificado como un amigo cercano de la pareja. Kelce formó parte recientemente del elenco de la producción cinematográfica Happy Gilmore 2, producida por Sandler.

Para preservar la exclusividad del evento, la organización prohibió terminantemente a los asistentes el uso de dispositivos móviles, evitando cualquier tipo de filtración en las plataformas digitales durante el festejo.