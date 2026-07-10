¿Qué evidencias incriminan a Tyler Robinson? El perturbador intercambio con su examante sobre el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 9 de julio, 2026

La audiencia preliminar de Tyler Robinson entró en su cuarto día este jueves, jornada en la que se reprodujeron en audiencia pública fragmentos de una entrevista grabada por las fuerzas del orden a su excompañero de cuarto y pareja sentimental, Lance Twiggs.

Robinson está acusado de asesinar a Charlie Kirk. El proceso judicial ha dado un giro definitivo tras la presentación de estas pruebas que exponen cómo el imputado presuntamente confesó el crimen a través de mensajería instantánea.

De acuerdo con los registros digitales exhibidos por la Fiscalía ante el tribunal, Robinson detalló de manera explícita su autoría a Twiggs inmediatamente después del tiroteo mientras intentaba eludir el cerco policial.

Ante la pregunta directa de su entonces pareja sobre si él había sido el ejecutor del ataque, Robinson respondió textualmente: "Lo soy, lo siento". En los mismos textos, el imputado admitió el impacto psicológico de su detención: "Para ser honesto, esperaba mantener este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte".

Planificación previa y el intento por recuperar el arma homicida

Los mensajes de texto compartidos en la sesión legal sugieren que el atentado contra la figura pública republicana no fue un acto fortuito, sino una operación deliberada.

A la pregunta de Twiggs sobre cuánto tiempo le había tomado estructurar el asalto, Robinson contestó de su puño y letra: "Un poco más de una semana, creo". La Fiscalía argumenta que este elemento confirma la premeditación del atentado, desmontando cualquier línea de defensa basada en un arrebato circunstancial.

Asimismo, los mensajes ventilados en la corte detallan las maniobras de Robinson para recuperar el rifle utilizado en el atentado, el cual supuestamente escondió envuelto en una toalla en un punto de entrega.

"Si soy capaz de tomar mi rifle sin ser visto, no habré dejado evidencia", escribió el sospechoso, quejándose posteriormente de que el despliegue de patrullas policiales le impidió regresar por el armamento.

Al respecto de la procedencia del fusil, Robinson describió que "era viejo como la m----a" y que su abuelo le había realizado modificaciones, manifestando su esperanza de que estuviese registrado a nombre de un fallecido.

Incomodidad en el banquillo y aplazamiento de la causa

Durante la reproducción de las entrevistas grabadas de los cuerpos de seguridad con Lance Twiggs, Robinson se mostró visiblemente perturbado en la sala judicial.

Testigos en el recinto reportaron que el acusado comenzó a balancearse de forma constante en su silla y a rascarse la nariz con nerviosismo mientras se discutían los pormenores del armamento.

La jornada culminó tras un intenso debate entre los abogados defensores y el representante legal de la familia Kirk, Jeff Neiman, respecto a la divulgación de videos de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah, los cuales registran los desplazamientos del imputado y serán evaluados a puerta cerrada el viernes.

El juez Tony Graf determinó que, en lugar de proceder a los alegatos de clausura inmediatos, ambas partes deberán consignar escritos formales que demuestren si existe causa probable suficiente para elevar la causa a un juicio definitivo.

El magistrado Graf ha programado los argumentos orales determinantes para el próximo 1 de septiembre a las 10:00 am, fecha en la que se decidirá formalmente la apertura del juicio por el asesinato del activista conservador.