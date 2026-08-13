El llamado de Netanyahu al Congreso a formar una alianza estilo OTAN contra Irán da paso a una alianza de Estados suníes

12 de agosto, 2026

Cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se subió al estrado ante una sesión conjunta del Congreso de EE. UU. en julio de 2024, expuso una visión audaz para la futura arquitectura de seguridad de Oriente Medio. Ante lo que describió como una lucha existencial entre la civilización y la barbarie, Netanyahu instó a Washington a ayudar a construir una coalición regional de defensa permanente, una alianza al estilo de la OTAN diseñada explícitamente para neutralizar la amenaza existencial que representa la República Islámica de Irán.

"En Oriente Medio, el eje del terror iraní se enfrenta a Estados Unidos, a Israel y a nuestros amigos árabes", declaró Netanyahu ante los legisladores. "Estados Unidos e Israel pueden forjar una alianza de seguridad regional en Oriente Medio para contrarrestar la creciente amenaza iraní. Todos los países que están en paz con Israel y todos aquellos que hagan las paces con Israel deberían ser invitados a unirse a esta alianza".

Netanyahu bautizó esta visión como la "Alianza de Abraham", señalando la histórica interceptación, en abril de 2024, de más de 300 drones y misiles iraníes por parte de una coalición ad hoc de fuerzas estadounidenses, israelíes, árabes y occidentales como prueba de que dicha coalición no era meramente un sueño teórico, sino una necesidad operativa.

En aquel momento, la lógica geopolítica parecía fundamental. Durante décadas, Irán había estado creando una "media luna del terror" chií, que se extendía desde Teherán pasando por Bagdad, Damasco y Beirut, hasta el estrecho de Bab el-Mandeb en Yemen, y que estaba desestabilizando todo Oriente Medio. El "anillo de fuego" del régimen, impulsado por grupos afines como Hezbolá, Hamás, las milicias chiitas iraquíes y los hutíes, amenazaron tanto al Estado judío como a los regímenes árabes suníes moderados. El contrapeso definitivo parecía ser un frente unificado liderado por Israel —la reconocida potencia militar y tecnológica de la región— junto con los principales signatarios árabes de los Acuerdos de Abraham y, lo que es más importante, el Reino de Arabia Saudí.

Si avanzamos rápidamente hasta la realidad actual, el tablero regional ha dado un giro dramático e inesperado. En lugar de una "Alianza de Abraham" anclada en Israel, lo que ha surgido sobre el terreno es un amplio acuerdo de defensa mutua forjado íntegramente entre las principales potencias musulmanas suníes —concretamente Arabia Saudí, Turquía y Pakistán.

Surge un nuevo eje suní

En un acontecimiento que ha conmocionado a los círculos diplomáticos internacionales, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han firmado recientemente un acuerdo integral de defensa mutua. El pacto declara explícitamente que un ataque armado contra cualquiera de las tres naciones se considerará un ataque contra las tres, una disposición que, según señaló el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, es técnicamente equivalente a la famosa cláusula de defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN.

La composición de esta coalición tiene un profundo significado. Arabia Saudí es el peso pesado financiero del mundo árabe y la guardiana de los lugares más sagrados del islam; Turquía aporta el segundo ejército permanente más grande de la OTAN; y Pakistán es el único Estado del mundo musulmán que posee armas nucleares. Las tres son importantes naciones de mayoría suní.

El catalizador del giro de Riad hacia Ankara e Islamabad—dejando a Israel al margen de su principal estructura de alianza formal— radica en la escalada de violencia regional perpetrada por la red de grupos afines a Irán. A pesar de los duros golpes asestados a la capacidad ofensiva de Irán tras meses de conflicto, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han intensificado los ataques transfronterizos directos contra territorio saudí, junto con los ataques de las milicias respaldadas por Irán en Irak. Ante el temor a un inminente ataque directo a gran escala por parte de Teherán o sus aliados, Arabia Saudí solicitó garantías de seguridad inmediatas y concretas.

Implicaciones estratégicas y precaución para Jerusalén

Para Israel, esta nueva alineación suní plantea un complejo cálculo estratégico que requiere una gestión cuidadosa. Si bien la principal motivación de Riad es contener a Teherán, Jerusalén debe vigilar de cerca esta alianza. Cualquier acuerdo de defensa en el que Turquía tenga una influencia significativa exige un escrutinio profundo, dada la retórica hostil de larga data del presidente Recep Tayyip Erdoğan hacia Israel.

El presidente Donald Trump señaló anteriormente que su administración trabajó para evitar que Turquía entrara en una guerra regional más amplia, un escenario en el que las fuerzas turcas podrían haber atacado directamente a Israel. Sin embargo, en el marco de este nuevo pacto suní, el peso militar de Turquía se reorienta ahora hacia un objetivo diferente. En lugar de dirigir sus fuerzas hacia el sur, Turquía podría verse finalmente arrastrada a enfrentarse al principal adversario estratégico de Israel, Irán, en caso de que Teherán o sus aliados atacaran Arabia Saudí.

Al mismo tiempo, este pacto no significa que Arabia Saudí haya abandonado su trayectoria a largo plazo hacia la normalización con Israel. Riad sigue oponiéndose firmemente a la hegemonía iraní y continúa actuando dentro de la órbita más amplia de los Estados alineados con Washington. La firma de un acuerdo de defensa mutua con Turquía y Pakistán no impide que Arabia Saudí busque futuras relaciones diplomáticas con Israel, ni convierte automáticamente el pacto en su conjunto en una amenaza ofensiva activa para el Estado judío.

Además, hay motivos para creer que Estados Unidos no es meramente un observador, sino potencialmente un facilitador discreto de esta dinámica. Washington mantiene fuertes vínculos con Ankara, Riad e Islamabad, y el presidente Trump menciona con frecuencia sus sólidas relaciones personales tanto con Erdoğan como con los mandos militares de Pakistán. Al apoyar un bloque de defensa suní, EE. UU. establece un poderoso mecanismo de contención regional contra la agresión iraní sin necesidad de un mayor despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses.

La media luna chií frente al bloque suní

La realidad geopolítica de Oriente Medio se está reescribiendo rápidamente. Durante años, la estrategia de Irán se basó en explotar las divisiones regionales para construir su media luna terrorista chií, rodeando a Israel y amenazando a las monarquías del Golfo mediante una guerra asimétrica por medio de grupos proxy. Al utilizar como armas a sus grupos proxy en todo el Líbano, Siria, Irak y Yemen, Teherán desestabilizó la región mientras mantenía su territorio nacional en gran medida aislado de los costes directos.

Hoy en día, esa dinámica se ha invertido. La economía iraní está al borde del colapso absoluto, su red de aliados ha quedado gravemente mermada y su profundidad estratégica se está erosionando. En lugar de enfrentarse a un Oriente Medio fragmentado, Teherán se enfrenta a un doble frente: por un lado, un ejército israelí intransigente, "listo para la acción" para defender su soberanía; por otro, un bloque de defensa emergente formado por tres grandes potencias militares suníes respaldadas por peso global.

Si bien la visión explícita del primer ministro Netanyahu de una "Alianza de Abraham" formal con Israel como eje central ha evolucionado hacia una alianza estatal suní bien definida, el núcleo estratégico de su mensaje al Congreso permanece inalterado: el impulso para aislar y contrarrestar a Irán se ha convertido en el eje definitorio de la seguridad en Oriente Medio. Ya sea a través de tratados formales o de una coordinación operativa, las naciones de la región reconocen que hacer frente a la agenda desestabilizadora de Teherán es el requisito previo innegociable para la estabilidad regional a largo plazo.