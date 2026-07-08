Operativo de ICE en Houston acaba con un fallecido: muere un ciudadano mexicano tras un presunto intento de atropellar a un agente federal

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de julio, 2026

El medio The Hill reveló que un ciudadano mexicano llamado Lorenzo Salgado murió este martes por disparos efectuados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo de control migratorio en Texas, después de que las autoridades aseguraron que presuntamente utilizó su vehículo para atacar a agentes federales mientras intentaba evitar su arresto. En un comunicado enviado a dicho medio, un portavoz de la agencia explicó que el incidente ocurrió aproximadamente a las 6:50 a. m. del 7 de julio, cuando agentes federales intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido a arrestar a una persona que se encontraba ilegalmente en el país.

El ICE también detalló que Salgado intentó huir en lugar de obedecer la orden de detenerse y mencionó que la información preliminar indica que el ciudadano mexicano embistió un vehículo de la agencia, ignoró las órdenes verbales de los agentes y posteriormente “utilizó su vehículo como un arma en un intento de atropellar a un agente de las fuerzas del orden de ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”. Si bien la agencia no especificó cuántos impactos de bala recibió Salgado, sí detalló que el ciudadano mexicano fue trasladado a un hospital cercano, donde eventualmente fallecería debido a las heridas.

De igual manera, el ICE informó que la oficina del FBI en Houston asumió la investigación sobre lo que las autoridades describieron como un posible ataque contra un agente federal. “El FBI de Houston está liderando una investigación sobre la posible agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden. Se trata de una situación en desarrollo y actualizaremos al público cuando haya más información disponible”, explicó la agencia.