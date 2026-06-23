Se le acaban las opciones al acusado del asesinato de Charlie Kirk: doble revés judicial que pone en jaque su estrategia de defensa

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 22 de junio, 2026

La estrategia legal de Tyler Robinson, acusado por el asesinato del activista Charlie Kirk, sufrió dos importantes contratiempos en los tribunales de Utah.

El juez Tony Graf Jr. desestimó las mociones clave presentadas por el equipo legal del imputado, aunque decidió postergar para el próximo viernes las resoluciones de mayor impacto político y judicial, incluyendo la solicitud de la defensa para eliminar la pena de muerte como posible sanción.

El caso se remonta al 10 de septiembre de 2025, cuando Kirk fue asesinado durante un evento de la organización Turning Point USA en la Universidad de Utah Valley. Desde entonces, la fiscalía ha mantenido su firme postura de solicitar la pena capital en caso de que Robinson sea declarado culpable de homicidio agravado, lo que ha desatado una intensa batalla de procedimientos entre ambas partes.

El juez frena los intentos de la defensa por bloquear evidencias

En primer lugar, el juez Graf denegó la petición de la defensa para obligar a Lance Twiggs, excompañero de habitación y expareja de Robinson, a testificar en persona durante la audiencia preliminar programada para julio.

Los abogados defensores buscaban interrogar directamente a Twiggs para restarle credibilidad a sus declaraciones previas. Sin embargo, el magistrado aclaró que el propósito limitado de una audiencia preliminar es determinar la existencia de causa probable y no dirimir contradicciones de credibilidad que corresponden propiamente a un juicio.

Como segundo golpe al esquema de Robinson, el tribunal dictaminó que la fiscalía podrá utilizar testimonios pregrabados e informes periciales, validando la inclusión de pruebas de referencia conocidas técnicamente como testimonios de oídas.

Esto permitirá a los acusadores presentar las declaraciones grabadas de Twiggs, el informe del médico forense y los peritajes federales sobre balística y ADN sin necesidad de comparecencias presenciales en esta etapa temprana.

La defensa había intentado bloquear estas evidencias, argumentando violaciones constitucionales. El juez Graf desestimó el reclamo señalando que, aunque la fase preliminar es una etapa crítica del proceso criminal, no constituye el juicio definitivo y las garantías deben evaluarse a la luz de su función estrictamente indiciaria.

Batalla por el secreto de sumario y los informes de la ATF

La tensión en la sala de audiencias aumentó debido a un cruce de acusaciones sobre el manejo de la información pública. Los abogados de Robinson exigieron que se elimine la notificación de pena de muerte como castigo a los fiscales, señalando que estos violaron la orden de restricción de declaraciones al ofrecer entrevistas en los medios de comunicación, una actitud que calificaron de soberbia.

Por su parte, la fiscalía argumentó que sus declaraciones públicas se limitaron a aclarar la verdad ante las versiones engañosas vertidas por la defensa en sus escritos judiciales.

De acuerdo con el fiscal adjunto del condado de Utah, Ryan McBride, el equipo de Robinson divulgó de manera sesgada que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no había podido vincular la bala que mató a Kirk con el rifle del abuelo del acusado, el cual se presume fue el arma homicida.

La fiscalía precisó que el análisis pericial de la ATF resultó "inconcluso" al no poder identificar ni excluir tajantemente el fragmento de bala recuperado del cuerpo de Kirk, pero enfatizó que el calibre del proyectil era consistente y que un casquillo percutido hallado en la escena coincidía plenamente con el rifle.

El fiscal Christopher Ballard denunció que la maniobra de la defensa buscaba generar millones de vistas en plataformas digitales y promover teorías infundadas sobre terceras personas involucradas, omitiendo el contexto técnico del informe federal.