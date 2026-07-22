Los autores del artículo Proximal Origin, que los responsables de los Institutos Nacionales de Salud ayudaron a elaborar, y que luego se utilizó para acallar el debate sobre Covid-19 origen, expresaron en privado sus dudas sobre si el virus era de origen natural, según los mensajes de Slack publicados por el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, en su nueva base de datos sobre las investigaciones del origen de la Covid.

Los científicos Kristian Andersen y Eddie Holmes estimaron las probabilidades de una fuga de un laboratorio chino en un 30% y un 20%, respectivamente, en contra de su afirmación pública de que "no había pruebas" de que el SARS-CoV-2 fuera de origen artificial, aunque Holmes revisó posteriormente a la baja su estimación hasta el 10%

Su artículo publicado en *Nature Medicine "era bastante rotundo al afirmar que "no hay posibilidad alguna", pero en este momento tengo menos confianza en esa afirmación", declaró Andersen.

El sospechoso sitio de escisión de la furina en el virus, que lo hace inusualmente transmisible a los seres humanos, también alarmó a Andersen, quien lo identificó entre las "pruebas irrefutables (o casi)" con las que "no me siento cómodo".

Los autores tenían previsto "mantener el correo electrónico al margen" y "seleccionar cuidadosamente algunos correos para los registros de la FOI [Libertad de Información]" tras la filtración de la propuesta DEFUSE para insertar sitios de escisión de furina en el coronavirus de los murciélagos, presentada a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).

También hablaron abiertamente de su coordinación con la comunidad de inteligencia de EEUU y de "mi espía" en China, como Holmes describió a uno de los contactos que le proporcionaba información sensible en China.

Andersen mencionó que se le asignó "un contacto" el mismo día en que el entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, informó a la comunidad de inteligencia durante una investigación de 90 días sobre los orígenes. También afirmó que "los agentes secretos pasarán bastante tiempo en la soleada San Diego", donde tiene su sede el laboratorio de Andersen en el Scripps Research, durante la revisión de la comunidad de inteligencia.

Los autores hablaron de "enviar algo al equipo de Tony en los NIH" sobre la propuesta filtrada de DEFUSE y de "charlar con la gente de los servicios de inteligencia".

En contradicción directa con Fauci y el entonces director de los NIH, Francis Collins, los autores admitieron abiertamente que el Instituto de Virología de Wuhan, principal sospechoso de una fuga de laboratorio, estaba llevando a cabo "muchas" investigaciones de ganancia de función sobre los coronavirus del SARS, "aunque también hay otros laboratorios que han estado haciendo lo mismo".

Uno de ellos pertenece a Ralph Baric, participante en el proyecto DEFUSE, de la Universidad de Carolina del Norte, señalaron. Baric se se jubila de la Universidad de Carolina del Norte en medio de una nube de sospechas, tras haber sidole han retirado sus subvenciones de los NIH por un aparente "patrón de engaño" relacionado con la naturaleza de su investigación.

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