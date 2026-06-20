Joe Rogan afirma que varios expresidentes invirtieron "mucho dinero" para expulsarlo de Spotify por sus comentarios sobre el covid-19

Publicado por Carlos Dominguez 20 de junio, 2026

El popular podcaster Joe Rogan afirmó que varios expresidentes de Estados Unidos y otros actores políticos invirtieron grandes sumas de dinero para presionar a Spotify y lograr su expulsión de la plataforma durante la pandemia de covid-19.

En un episodio reciente de The Joe Rogan Experience, el conductor conversó con el experto en perfiles conductuales, influencia y persuasión Chase Hughes sobre influencia en redes sociales y presión política. Durante la charla, Rogan reveló que su programa perdió numerosos patrocinadores tras sus comentarios sobre las vacunas y las restricciones sanitarias.

"La posición en la que me encontraba durante lo del covid era muy única", explicó Rogan. "Ya tenía mucha ventaja. Estaba muy por delante de ellos. No se daban cuenta de mi capacidad para decir: ‘Esperen, esto no tiene ningún sentido’".

Rogan acusa a expresidentes de presionar a Spotify para sacarlo del aire

El podcaster aseguró que hubo "mucha coordinación" detrás de los esfuerzos para remover su show, incluyendo a presidentes y expresidentes que contactaron directamente a la plataforma de streaming.

"No puedo ni hablar de eso, pero hubo presidentes involucrados —y expresidentes involucrados— que contactaron a Spotify", dijo el podcaster. "Estaban tratando de sacarme por supuesta desinformación sobre las vacunas. Y al final resultó que todo era cierto. Todo. Ni una sola persona se disculpó".

"Perdí mucho, muchísimo durante aquellos días", añadió.

"Gracias a Dios estaba en Spotify y gracias a Dios Spotify no es una empresa estadounidense", dijo. "También ayudó que fuera número uno en casi 90 países y no el número 90 en uno solo. Eso ayudó mucho".

Rogan denuncia presión millonaria de expresidentes y grupos progresistas

El podcaster no reveló los nombres específicos de los exmandatarios ni de los grupos involucrados, pero indicó: "Gastaron mucho dinero. No fue una cantidad pequeña. Fue mucho dinero y mucha gente. Esa parte fue espeluznante".

En 2022, Rogan generó una fuerte polémica al cuestionar algunas medidas sanitarias y al afirmar que no se vacunaría si fuera joven y saludable. También compartió su experiencia positiva al tratar el covid con un cóctel de medicamentos.

Ante la fuerte presión de diversos grupos, activistas y personalidades del espectro progresista, Spotify anunció que añadiría advertencias de contenido en aquellos episodios de podcasts que abordaran temas relacionados con la pandemia.