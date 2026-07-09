Vance anuncia una investigación sobre un presunto fraude relacionado con los visados H-1B

Publicado por Williams Perdomo 9 de julio, 2026

El vicepresidente JD Vance anunció el miércoles que la Administración Trump ha abierto una investigación sobre las denuncias de fraude en el programa de visados H-1B, que permite a los trabajadores extranjeros trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.

Estos visados permiten a las empresas estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros altamente cualificados para desempeñar puestos en sectores como la sanidad, la tecnología y la educación, mientras que los críticos sostienen que las grandes empresas utilizan el programa para importar mano de obra barata con la que sustituir a los estadounidenses.

"Las grandes corporaciones y los estafadores del extranjero están utilizando este programa para rebajar los salarios de los trabajadores estadounidenses", afirmó Vance en un discurso pronunciado en Milwaukee. "Si intentas aprovecharte de ese programa de visados, no se te permitirá entrar en Estados Unidos".

El presidente Donald Trump nombró a Vance como su "zar del fraude" a principios de abril. Desde su nombramiento, ha supervisado importantes operaciones contra el fraude en todo el país, incluidas las dirigidas contra centros de cuidados paliativos presuntamente fraudulentos en Los Ángeles y otras operaciones en Minneapolis y Maine.

El inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D'Esposito, afirmó que la Administración también está investigando un presunto fraude en el proceso de visados de Certificación Laboral Permanente, y que los investigadores ya han comenzado a emitir docenas de citaciones en relación con la investigación.

"Este es otro ejemplo en el que el fraude está alimentando la delincuencia violenta", D'Esposito declaró a Fox Business. "Gran parte del tráfico de visados y de personas que observamos en lo que respecta a esta mano de obra extranjera está vinculado a los cárteles y a las bandas transnacionales, y este es el trabajo que deberíamos estar realizando, no solo para que Estados Unidos vuelva a ser seguro, sino también para que vuelva a ser más asequible".

El programa de Certificación Laboral Permanente es el programa del Departamento de Trabajo que permite a los empleadores contratar a trabajadores extranjeros para trabajar de forma permanente en Estados Unidos.

Las investigaciones se producen después de que, el mes pasado, un juez federal de Boston anulara la tasa de 100 000 dólares impuesta por Trump a los nuevos visados H-1B, al dictaminar que constituía un impuesto ilegal que nunca fue autorizado por el Congreso.

Misty Severi es periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más información.





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