CBS despide al veterano periodista Scott Pelley tras enfrentamiento con la nueva dirección de “60 Minutes”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de junio, 2026

El medio CBS News puso fin este martes a su relación laboral con el veterano corresponsal de “60 Minutes”, Scott Pelley, tras una acalorada disputa con la nueva dirección del programa, encabezada por la editora en jefe Bari Weiss y el recientemente nombrado productor ejecutivo Nick Bilton. El despido se produjo apenas un día después de que Pelley desafiara abiertamente a la gerencia durante una reunión de personal, criticando el rumbo de CBS e incluso cuestionando las credenciales de sus nuevos líderes.

En un mensaje enviado a Pelley la noche del martes, Bilton afirmó que los esfuerzos por resolver el conflicto habían fracasado. “A pesar de la conducta inapropiada de ayer, esperaba que al sentarnos hoy pudiéramos encontrar juntos un camino hacia adelante. Usted dejó claro que no está interesado en ese camino. Su antipatía hacia el futuro del programa ha quedado clara y evidente. Y lo he escuchado”, escribió Bilton en un mensaje dirigido a Pelley, en el que concluyó informándole que “su empleo en CBS queda terminado por causa justificada con efecto inmediato”.

Una tensa reunión

Según indicaron varios medios, las tensiones alcanzaron su punto de ebullición durante una reunión general de la empresa celebrada el lunes, cuando Pelley criticó duramente a Bilton y Weiss. Entre sus críticas, Pelley acusó a Weiss de intentar “matar” el prestigioso programa informativo y cuestionó su decisión de colocar a Bilton al frente de “60 Minutes”, al ser un experiodista especializado en tecnología con escasa experiencia en noticias televisivas. Pelley incluso habría descrito tanto a Weiss como a Bilton como personas no aptas para sus cargos y declaró que Bilton “nunca sería bienvenido aquí”.

Según varios medios de comunicación que tuvieron conocimiento de diferentes detalles internos del incidente, antes de la reunión, Pelley había rechazado varias solicitudes de Weiss y Bilton para reunirse en privado y discutir una importante reestructuración anunciada la semana pasada, que incluyó el despido de productores de alto rango y dos corresponsales. Bilton fue nombrado productor ejecutivo como parte de esos cambios, en una reunión en la que estuvieron presentes Weiss, Bilton, el presidente de CBS News, Tom Cibrowski, y un representante de recursos humanos. La conversación terminó sin un acuerdo claro sobre cómo avanzar.

Las reacciones dentro de CBS habrían estado profundamente divididas, con algunos empleados considerando que Pelley estaba desafiando deliberadamente a la dirección a despedirlo y argumentando que su comportamiento era excesivamente agresivo. Por otra parte, sus partidarios sostuvieron que estaba defendiendo a sus colegas y protegiendo el legado de “60 Minutes”.