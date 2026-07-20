Medias Rojas igualan marca de 1948 con su 13ª victoria consecutiva

Publicado por Williams Perdomo 20 de julio, 2026

Los Medias Rojas siguen escribiendo una de las historias más sorprendentes de la temporada. Con una victoria por 6-1 sobre los Rays de Tampa Bay el domingo, Boston completó la barrida de cuatro juegos sobre los líderes del Este de la Liga Americana y alcanzó su decimotercer triunfo consecutivo.

Según informó la Major League Baseball (MLB), el conjunto dirigido de manera interina por Chad Tracy igualó al equipo de 1948 con la segunda racha de victorias más larga en la historia de la franquicia. Además, se trata de la cadena ganadora más extensa para un dirigente que asumió el cargo después del inicio de la temporada desde que Jim Fregosi consiguió 13 triunfos seguidos con los Filis de Filadelfia en 1991.

A finales de junio, cuando parecía que el equipo se alejaba de la contienda, los Medias Rojas lograron revertir su situación y han registrado un impresionante récord de 18-2, consolidándose como uno de los equipos más encendidos de las Grandes Ligas. Boston buscará extender su buen momento este lunes, cuando reciba a los Orioles de Baltimore para iniciar una serie de tres encuentros.

La victoria del domingo tuvo como uno de sus principales protagonistas al abridor Sonny Gray. El derecho, que no lanzaba desde el 10 de julio tras quedar fuera del Juego de Estrellas, trabajó seis entradas en las que permitió una carrera y cinco imparables, otorgó cuatro boletos —su cifra más alta de la temporada— y ponchó a ocho bateadores.

Para Gray, fue su novena apertura de calidad consecutiva, igualando la segunda mejor racha de su carrera, registrada en 2015, y convirtiéndose en el primer lanzador de los Medias Rojas en alcanzar esa cifra desde Chris Sale durante la temporada de campeonato de 2018.