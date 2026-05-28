El refugio definitivo contra el globalismo progresista: ¿por qué el multimillonario Peter Thiel traslada su vida y fortuna a la Argentina de Milei?

Peter Thiel reunido con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi (R), en marzo de 2026.JIJI PRESS / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de mayo, 2026

El mapa de influencia de la derecha tecnológica global está experimentando un desplazamiento estratégico hacia el hemisferio sur.

De acuerdo con una investigación del New York Times, el multimillonario de origen alemán, cofundador de PayPal y Palantir y destacado donante de la causa republicana, Peter Thiel, ha decidido trasladar su residencia y a su familia a Buenos Aires.

Este movimiento representa una contundente declaración de principios frente a las crecientes presiones regulatorias y fiscales que asfixian el dinamismo empresarial en los Estados Unidos.

Thiel, de 58 años, no solo ha adquirido una propiedad residencial de alto nivel en uno de los distritos más exclusivos de la capital argentina, sino que ya ha procedido a inscribir a sus hijos en el sistema educativo local.

Su inmersión en la vida rioplatense ha incluido actividades tan diversas como disputar torneos locales de ajedrez en el tradicional barrio de Almagro —donde obtuvo el tercer puesto— y mantener intensos debates intelectuales con economistas de la región respecto a los desafíos globales de Occidente.

Sintonía libertaria contra la agenda woke y la asfixia fiscal



El principal catalizador de este cambio de rumbo radica en la profunda afinidad ideológica que une a Thiel con el mandatario argentino, Javier Milei.

Ambos comparten una postura de rechazo frontal hacia el socialismo, el intervencionismo estatal, el cobro excesivo de impuestos y las políticas identitarias de la agenda woke.

Durante un reciente encuentro privado celebrado en la residencia oficial de Olivos, el propio Milei describió la reunión como la convergencia de dos "anarcocapitalistas" decididos a materializar las ideas de la libertad.

El factor económico en Estados Unidos aceleró la búsqueda de horizontes más competitivos.

Thiel, quien históricamente ha criticado el modelo estatista norteamericano, tomó la determinación de desvincularse de California luego de que agrupaciones de izquierda impulsaran una iniciativa orientada a imponer un gravamen del 5% sobre los activos de los ciudadanos con patrimonios multimillonarios.

Frente a ese escenario de persecución fiscal, las reformas de desregulación y apertura económica promovidas por la administración de Milei han convertido a la nación argentina en un imán para los capitales que huyen del intervencionismo.

El respaldo gubernamental a este tipo de perfiles fue ratificado por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien ante el Congreso de la Nación declaró: “Allí donde los multimillonarios del mundo quieran huir de países cada vez más regulados, con impuestos más altos y gobiernos que persiguen a sus ciudadanos, son bienvenidos en la República Argentina, la nueva tierra de la libertad”.

Adorni confirmó asimismo el interés de Thiel en las profundas reformas estructurales en curso.

Un plan B geopolítico frente a los riesgos globales

Más allá de los incentivos económicos, la mudanza responde a una estrategia de diversificación geopolítica de largo plazo.

Thiel ha advertido públicamente en repetidas ocasiones sobre los peligros de una escalada nuclear y los riesgos asociados al avance descontrolado de la Inteligencia Artificial en el hemisferio norte.

Debido a su posición geográfica aislada de los grandes teatros de conflicto internacional, el Cono Sur se perfila como un enclave de estabilidad y resiliencia institucional.

Complementando su apuesta por la región, el inversionista ha adquirido tierras en el sector rural de Uruguay, en las proximidades de Punta del Este.

Esta visión es compartida por otros referentes de la industria tecnológica de su entorno, como Martin Varsavsky, quien sostiene que la región se mantendría al margen en el hipotético escenario de una conflagración mundial, convirtiéndola en un resguardo idóneo para la continuidad de la civilización occidental.

Como era de esperarse en un escenario político polarizado, el desembarco del fundador de Founders Fund ha generado reacciones encontradas.

Los sectores vinculados al oficialismo y los defensores del libre mercado celebran su presencia como una evidencia irrefutable de que las políticas de Milei están devolviendo la seguridad jurídica y el atractivo de inversión al país.

Por el contrario, las agrupaciones de la izquierda tradicional y el progresismo local han reaccionado con hostilidad, difundiendo narrativas que acusan al magnate de pretender interferir en los procesos electorales o acaparar bases de datos mediante su firma Palantir.