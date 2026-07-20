Marvel lanza el tráiler de Avengers: Doomsday y abre la preventa para salas con el nuevo formato Infinity Vision

El presidente y director creativo de Marvel Studios, Kevin Feige, presenta el primer arte conceptual de 'Avengers 5' en BilibiliWorld 2026 en Shanghái, el 11 de julio de 2026.YI BAI / IC PHOTO / IMAGINECHINA VIA AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de julio, 2026

Marvel Studios presentó de manera oficial el tráiler de Avengers: Doomsday. La nueva entrega de la franquicia, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre, marca el regreso de los hermanos Anthony y Joe Russo a la dirección, los arquitectos detrás de los mayores éxitos de taquilla del estudio, en una clara apuesta por fórmulas de entretenimiento probadas y de alto impacto comercial.

De forma simultánea al lanzamiento del avance audiovisual y un nuevo cartel promocional, la compañía abrió la venta anticipada de entradas para funciones en salas Infinity Vision.

Esta nueva certificación para pantallas de gran formato (Premium Large Format) garantiza a los espectadores una proyección de máxima calidad técnica, caracterizada por dimensiones superiores, mayor brillo en imagen y sistemas de sonido envolvente, reafirmando el compromiso del estudio con la experiencia teatral clásica frente al consumo doméstico.

El retorno de las figuras icónicas frente a una amenaza existencial

La trama de la cinta sitúa a héroes provenientes de tres universos distintos en una trayectoria de colisión para enfrentar una crisis sin precedentes.

El tráiler anticipa la irrupción de Robert Downey Jr. en el papel del villano Doctor Doom, junto con el esperado regreso de Chris Evans como Steve Rogers, ausente de la saga desde 2019.

La narrativa busca recuperar el peso dramático que convirtió a las cuatro entregas anteriores de los Vengadores en un fenómeno global capaz de recaudar más de 7.700 millones de dólares.

El avance incluye secuencias con actores legendarios de la era dorada de las adaptaciones de cómics. "Algo se acerca, algo que quizás no seamos capaces de detener. Antes de que este día termine, nos enfrentaremos a una decisión impensable", advierte el actor Patrick Stewart en su papel del Profesor Charles Xavier.

Por su parte, Chris Hemsworth, en la piel de Thor, sentencia: "Vamos a necesitar un milagro" para poder derrotar a la nueva amenaza.

Una nómina estelar para reactivar la taquilla global

Producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, la superproducción reúne a un extenso reparto que combina a la guardia tradicional de Hollywood con las incorporaciones más recientes de la franquicia.

El elenco cuenta con figuras como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn encabezando a Los Cuatro Fantásticos, junto a veteranos como Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), James Marsden (Cíclope) y Rebecca Romijn (Mystique).

La nómina de estrellas se completa con la participación de Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Tom Hiddleston, Sebastian Stan y David Harbour, entre otros nombres de primer nivel. El proyecto forma parte de un díptico anunciado junto a Avengers: Secret Wars, con el que la productora pretende consolidar el retorno del gran espectáculo familiar a los cines.